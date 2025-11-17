Leiche vor Palmas Hundestrand Es Carnatge gefunden
Noch ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt, den Badegäste am Sonntag (16.11.) entdecken
Eine Gruppe von Badegästen hat am Sonntagnachmittag (16.11.) eine Leiche in fortgeschrittenem Verwesungszustand an der Küste von Palmas Hundestrand Es Carnatge entdeckt.
Wie die Guardia Civil gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press bestätigte, wurde der Notruf gegen 16.30 Uhr verständigt. Der Leichnam trieb in der Nähe der Felsen an der Küste. Er konnte ohne Schwierigkeiten geborgen und an Land gebracht werden.
Identität unklar
Beamte des kriminaltechnischen Labors untersuchen nun den Körper und versuchen zu identifizieren, wer der Tote ist. Ob es sich um die Leiche eines Bootsmigranten handelt, ist noch unklar.
In diesem Jahr sind mehrfach Leichen an Mallorcas Küste angespült worden. In den meisten Fällen waren die Toten irreguläre Einwanderer, die auf der gefährlichen Überfahrt von Algerien zu den Balearen ums Leben kamen.
- Diese bei Deutschen beliebte Wohn- und Urlaubsregion bekommt bald einen Aldi
- Wann nach dem Wintereinbruch der Herbst auf Mallorca zurückkommt
- Mit emotionalem Ende: Auf der Suche nach der Mallorca-Jugendliebe
- Züge der Zukunft: Diese neuen Bahn-Strecken sind auf Mallorca in Planung
- Mallorca im Herbst: Was ins Gepäck muss – und was zu Hause bleiben kann
- Wie in Deutschland: Schließen die Geschäfte auf Mallorca bald um 19 Uhr?
- Scheidungsparty und -Shooting einer Prominenten in der Motorworld: Warum macht man so etwas?
- Nach einer Woche in 'seinem zweiten Zuhause': 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Thommy Schmelz aus Krankenhaus entlassen