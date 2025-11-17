Leiche vor Palmas Hundestrand Es Carnatge gefunden

Eine Gruppe von Badegästen hat am Sonntagnachmittag (16.11.) eine Leiche in fortgeschrittenem Verwesungszustand an der Küste von Palmas Hundestrand Es Carnatge entdeckt.

Wie die Guardia Civil gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press bestätigte, wurde der Notruf gegen 16.30 Uhr verständigt. Der Leichnam trieb in der Nähe der Felsen an der Küste. Er konnte ohne Schwierigkeiten geborgen und an Land gebracht werden.

Identität unklar

Beamte des kriminaltechnischen Labors untersuchen nun den Körper und versuchen zu identifizieren, wer der Tote ist. Ob es sich um die Leiche eines Bootsmigranten handelt, ist noch unklar.

In diesem Jahr sind mehrfach Leichen an Mallorcas Küste angespült worden. In den meisten Fällen waren die Toten irreguläre Einwanderer, die auf der gefährlichen Überfahrt von Algerien zu den Balearen ums Leben kamen.