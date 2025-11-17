Warnstufe Gelb: Mallorca startet regnerisch in die neue Woche

Mallorca startet mit Wetterwarnungen in die neue Woche. Am Montag (17.11.) und Dienstag gilt in verschiedenen Teilen der Insel Warnstufe Gelb wegen Regens und hohem Wellengang. Folgende Gebiete sind betroffen:

Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen bis Mitternacht

Süden: Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen bis Mitternacht

Osten: Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen bis Mitternacht

Tramuntana: Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen zwischen Montag um 18 Uhr bis Dienstag um 6 Uhr

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen zwischen Montag um 18 Uhr bis Dienstag um 6 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs am Dienstag zwischen 8 nd 20 Uhr

Auch am Sonntag hatte es Wetterwarnungen in Teilen der Insel gegeben. Tatsächlich fielen nur ein paar Tropfen. Der Blick auf den Regenradar deutet aber darauf hin, dass es nun doch etwas nasser werden dürfte. Besonders am Montagmittag zieht die Regenfront von Süden her über die Insel. Die Höchstwerte erreichen am Montag die 19 Grad im Norden um Pollença und Sa Pobla. Im Süden ist es ein bis zwei Grad kühler. In der Nacht gehen die Werte auf bis zu 11 Grad in der Inselmitte herunter.

So geht es weiter mit dem Wetter

Am Dienstag bleibt auch nach Ablauf der Wetterwarnung grau und regnerisch. Die Temperaturen erreichen höchstens die 17 Grad in Palma. In allen anderen Teilen der Insel liegen sie darunter. In der Nacht auf Mittwoch sollen die Werte in der Inselmitte in den mittleren einstelligen Bereich abrutschen. Lediglich im Südwesten liegen die Tiefsttemperaturen im zweistelligen Bereich.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt, zwischenzeitlich dürfte sich aber auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen tagsüber wieder leicht an und kratzen an der 20-Grad-Marke. Zum Wochenende hin wird es deutlich kühler. Der mallorquinische Winter hält langsam Einzug. Auf der Wetterkarte sind für Donnerstag und Freitag zudem dunkle Gewitterwolken eingezeichnet.