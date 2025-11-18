Wintereinbruch: An diesem Tag fällt der erste Schnee auf Mallorca

Das Sturmtief Claudia hat am Montag für einen Wetterumschwung auf Mallorca gesorgt. In den kommenden Tagen bleibt es regnerisch. Der balearische Ableger des Wetterdienstes Aemet rechnet zudem damit, dass eine Kaltfront aus dem Norden auf die Insel zieht. Sie dürfte am Freitag für den ersten Schneefall sorgen.

Der Dienstag ist sonnig gestartet. Im Tagesverlauf ziehen Regenwolken über Mallorca. Ab Mittag wird es nass. Gegen 18 Uhr hört der Regen auf und es bleibt größtenteils trocken in der Nacht.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 (Cala Ratjada) bis 19 Grad (Palma). Der Wind weht böig aus nordöstlicher Richtung. Die Nacht wird bei bis zu 6 Grad in der Inselmitte kühl.

Erst sonnig, dann wird es kalt

Der Mittwoch könnte der schönste Tag der Woche werden. Bei bis zu 18 Grad ist es sonnig. Ein paar Wolken ziehen auch am Himmel entlang. In der Nacht auf Donnerstag erfolgt der Wintereinbruch auf Mallorca. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad, tagsüber werden es 14 bis 17 Grad.

Im Tagesverlauf zieht es immer weiter zu und Regen setzt ein. Besonders in der Nacht auf Freitag regnet es kräftig. Es ist davon auszugehen, dass Aemet kurzfristig noch eine Warnstufe ausgibt.

Schnee schon ab 600 Metern Höhe

Am Freitag sinken die Temperaturen erneut: nachts 2 Grad, tagsüber 10 bis 14 Grad. Aemet beziffert die Schneefallgrenze am Abend auf 600 Meter. Die Flocken werden wohl aber nicht lange liegenbleiben. Schon ab dem Wochenende wird das Wetter auf Mallorca sukzessive besser.

Das Wochenende wird wohl schön

Die Sonnenstunden erhöhen sich, wenngleich es immer mal wieder noch regnen kann. Bis zum Start in die neue Woche steigen die Temperaturen wieder auf 20 Grad. Wobei die Wetterprognose immer nur für die kommenden drei Tage als präzise gilt und im Wochenverlauf aktualisiert wird.