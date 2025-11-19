Schon wieder ein Kriegsschiff: Britische Fregatte HMS Richmond legt in Palma an

Die britische Fregatte HMS Richmond ist im Hafen in Palma eingelaufen. Nach ihrer Ankunft am Montag (17.11.) fand am Dienstag eine Empfangszeremonie an Bord des britischen Kriegsschiffs statt, zu der politische, militärische, polizeiliche sowie zivile Gäste der Balearen geladen waren. Die Zeremonie wurde von Alex Ellis, dem britischen Botschafter in Spanien, und dem Kommandanten des Schiffs, Richard Kemp, gemeinsam gehalten.

Langjährige Seefahrtstradition Spaniens und Großbritanniens

Ellis hob in seiner Ansprache die historische Bedeutung der Seefahrt in Spanien und Großbritannien hervor. Nachdem es im Laufe der langen Geschichte dabei zu Konflikten gekommen sei, bestehe heute eine enge Zusammenarbeit. Der Botschafter wies auf die Bedeutung der Fregatte und ihrer Missionen für die Gewährleistung der Stabilität in Europa hin. Demnach sei es Aufgabe des Militärschiffs, für die Sicherheit der Europa umgebenden Gewässer zu sorgen. Meist patrouilliert die HMS Richmond im Nordatlantik, wobei sie gelegentlich auch andernorts unterwegs ist.

Besatzung von 180 Soldaten

Ellis bedankte sich für den Empfang der Besatzung, die aus mehr als 180 Soldaten besteht. Die HMS Richmond gehört zur Klasse 23 der britischen Marine, der sie seit 1993 angehört. Seitdem war sie fast überall auf der Welt unterwegs. Sie ist 133 Meter lang. An Bord stehen neben einem modernen Torpedoabwehrsystem, ein schnellfeuerndes Geschütz, ein U-Boot-Ortungssystem und Missionssysteme zur Verfügung. An Bord des Schiffs befindet sich zudem ein Helikopter.

An Bord der HMS Richmond befindet sich ein Helikopter. / J.F.M.

Erst vor anderthalb Monaten besuchte mit dem Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" eines der größten Kriegsschiffe der Welt Mallorca. Anwohner protestierten gegen den Gast in der Bucht von Palma.