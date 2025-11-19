Deutscher missbrauchte schlafende Frau – milde Strafe für Sexualstraftäter auf Mallorca

Ein Deutscher ist auf Mallorca am Mittwoch (19.11.) zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte zuvor zugegeben, eine schlafende Frau sexuell missbraucht zu haben.

Der Vorfall hatte sich in den frühen Morgenstunden des 13. August 2021 in Palmanova ereignet. Der Mann hatte am Abend zuvor eine Party in seiner Wohnung veranstaltet. Die Frau war betrunken auf einem Bett eingeschlafen. Diesen Zustand nutzte der Mann aus, um sich an ihr zu vergehen.

Ursprünglich zehn Jahre Gefängnis gefordert

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft dem Deutschen Vergewaltigung vorgeworfen und zehn Jahre Gefängnis gefordert. Schließlich ließen sich die Ankläger auf einen Vergleich mit der Verteidigung ein. Als strafmildernde Umstände wertete das Gericht, dass sich das Verfahren sehr lange hingezogen hatte und dass der Täter 25.000 Euro bereitgestellt hatte, um das Opfer zu entschädigen.

Der Mann wird das Gefängnis wohl nicht betreten müssen. Strafen bis zu zwei Jahren werden in Spanien normalerweise zur Bewährung ausgesetzt.