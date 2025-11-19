Schnee auf Mallorca: Wann und wo fallen die Flocken?

Der Wintereinbruch naht auf Mallorca. Am Donnerstag (20.11.) sollen die Temperaturen spürbar sinken, zudem ziehen Regenwolken auf. Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet den ersten Schnee des Herbstes. Der fällt wie gewöhnlich aber nur in den Bergen.

Am Mittwoch wird es nochmal richtig schön. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 17, im Nordosten um Cala Ratjada sogar 18 Grad. Die Kaltfront ist jedoch bereits im Anflug, wie diese Grafik zeigt:

Die Sonne geht um 17.31 Uhr unter und abends wird es dann schon ganz schön kühl auf Mallorca. Selbst wenn Tiefstwerte von 8 bis 13 Grad in der Nacht auf Donnerstag eher mild klingen, sorgt die Luftfeuchtigkeit dafür, dass eine Jacke fast schon die bessere Wahl ist.

Schnee ab 500 Metern Höhe

Am Donnerstag geht die Sonne um 7.39 Uhr auf, so richtig erwärmt sie die Insel aber nicht. 13 bis 16 Grad sind die Höchstwerte. Vom Norden her sollen laut Aemet ab Mittag Regen und Gewitter über Mallorca ziehen. Eine Unwetterwarnstufe gibt es derzeit nicht. Hagel sei aber möglich, die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Laut Wetterradar ist der Regen nicht allzu stark. Ab 16 Uhr sollen in der Tramuntana nordöstlich von Sóller die ersten Flocken fallen.

Die Nacht auf Freitag wird bei bis zu 3 Grad nochmal deutlich kälter. Tagsüber sind es 12 bis 14 Grad. Von Mitternacht bis 12 Uhr gilt die Warnstufe Gelb wegen Starkregens, Gewitter und Hagel im Norden und Westen Mallorcas. Bis 18 Uhr wird im Norden zudem vor Sturm gewarnt. Am Vormittag kommt laut Wetterradar eine größere Ladung Schnee rund um den Puig Major. Am Nachmittag scheint die Sonne und schmilzt die Flocken womöglich. Laut Aemet sinkt die Schneefallgrenze am Freitagabend auf 500 Metern. Das reicht nicht, um Mallorcas höchstes Bergdorf Valldemossa (etwas mehr als 400 Meter) zu erreichen. Die Berggipfel werden aber weiß.

Theoretisch knacken noch der Randa in Llucmajor, Sant Salvador in Felanitx und die Talaia in Alcúdia die 500-Meter-Marke. Eine interaktive Karte mit den Höhenmetern gibt es hier. In der Nacht auf Samstag fallen vermutlich vorerst die letzten Flocken. Die Sonne zeigt sich öfter und zum Wochenstart klettern die Temperaturen über die 20-Grad-Marke. Dann ist der Wintereinbruch schon wieder vorbei.