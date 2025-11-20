Nach Unfall: Polizei nimmt Taxifahrer fest, der sich in einer Bar an der Playa de Palma betrunken hatte

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einen betrunkenen Taxifahrer festgenommen, nachdem dieser mit einem Motorroller zusammengestoßen war. Der Vorfall ereignete sich bereits am Nachmittag des 13. Novembers, wurde aber erst jetzt bekannt.

Demnach beobachtete eine Patrouille der Ortspolizei den 58-Jährigen, der an der Playa de Palma aus einer Bar herauskam und sein Fahrzeug bestieg. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, sprach ihn einer der Beamten an und forderte ihn auf, nicht loszufahren. Der Taxifahrer beachtete ihn nicht und fuhr los. Der Polizist konnte ihm nicht folgen, warnte die Kollegen aber über Funk.

Unfall in Son Ferriol

Gegen 18.10 Uhr wurde ein Unfall mit einem Taxi in Palmas Außenbezirk Son Ferriol gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um denselben Fahrer handelte. Dieser hatte mit seinem Fahrzeug einen Motorroller gerammt. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Nach dem Zusammenprall hatte der Betrunkene versucht, Fahrerflucht zu begehen, konnte aber von Beamten der Nationalpolizei aufgehalten werden.

Gegenüber den Beamten zeigte sich der Fahrer aggressiv. Er verweigerte mehrfach einen Alkoholtest, obwohl ihn die Beamten darüber informierten, dass diese Entscheidung rechtliche Konsequenzen haben würde. Schließlich nahmen ihn die Beamten wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten Fahrerflucht fest. /pss