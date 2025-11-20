"Temperatursturz binnen drei Minuten": Hagelschauer erreicht Mallorca

Der Wintereinbruch hat am Donnerstagmittag (20.11.) Mallorca erreicht. "Innerhalb von Sekunden war alles weiß", sagt der deutsche Mallorca-Resident Michael Wrobel der MZ. Dabei handelte es sich vorerst nur um einen Hagelschauer. In den kommenden Stunden sollen auf der Insel aber auch die ersten Schneeflocken des Herbstes fallen.

"Ich war mit drei mallorquinischen Freunden in Esporles wandern. Wir hatten uns wegen der Wetterprognose schon gefragt, wie weit wir kommen", so Wrobel. Die Gruppe schaffte es bis zum Ziel, der Ermita de Maristella. "Wir machten Pause, saßen in der Sonne und aßen Bocadillos." Plötzlich schwang das Wetter um.

"Binnen drei Minuten kam es zu einem Temperatursturz", sagt Wrobel. Der Hagel setzte ein. "Es war faszinierend, wie schnell das alles ging. Nach zehn Minuten war es schon wieder vorbei."

Wetterumschwung auf Mallorca: Es hagelt auf der Insel / Michael Wrobel

Warnstufe Gelb erweitert

Es dürfte sich nicht um den letzten Hagelschauer des Tages gehandelt haben. In den kommenden Stunden kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen, am Nachmittag sollen in den Bergen die ersten Schneeflocken fallen.

Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet zudem weitere Schneefälle in der Nacht. Am Freitagmorgen dürften die Berggipfel weiß sein. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Die Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt.

Die Warnstufe Gelb wurde zudem erweitert. Sie gilt nun neben dem Norden und Westen auch für den Süden rund um Palma. Bis 12 Uhr wird im Norden und Westen vor Starkregen und Gewitter gewarnt. Den ganzen Tag im Westen und Süden vor Sturmböen.

Sonniges Wochenende, dann die nächsten Niederschläge

Am Wochenende zeigt sich die Sonne wieder öfter, zudem steigen die Temperaturen. Zum Start in die neue Woche soll die 20-Grad-Marke geknackt werden. Nach der aktuellen Prognose geht es aber gen Wochenmitte schon wieder herab und die nächsten grauen Wolken kommen.