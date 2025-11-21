Nach Regen, Gewitter und Hagel: Wetter auf Mallorca wird am Wochenende wieder frühlingshaft

In der Nacht auf Freitag (21.11.) ist ein ordentlicher Guss auf Mallorca herabgekommen. Zudem stürmte es stark. Im Nordosten der Insel waren es 43 Liter pro Quadratmeter. Zudem gibt es Berichte über umgestürzte Bäume in Galilea. Die Unwetterwarnstufen laufen am Freitag aus. Am Wochenende soll das Wetter auf Mallorca deutlich besser werden.

Die Warnstufe Gelb wegen Gewitters und Starkregen läuft bis 12 Uhr im Norden und Westen der Insel. In den Bergen ist am Vormittag weiter Schnee möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Nach dem Hagelschauer am Donnerstag gab es bislang noch keine Meldung über die ersten Flocken. Im Süden und Westen gilt zudem noch den ganzen Tag die Warnstufe Gelb wegen 70 km/h schneller Böen.

Der Wintereinbruch sorgte für niedrige Temperaturen. Im Nordosten um Cala Ratjada bleiben die Höchstwerte am Freitag gar einstellig. Im Süden um Palma sind 13 Grad möglich. In der Nacht werden es in der Inselmitte 3 Grad. In den Bergen ist leichter Frost möglich.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstag scheint die Sonne am blauen Himmel. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad. Der Wind weht weiter kräftig aus nördlicher Richtung, lässt aber im Tagesverlauf nach. Beim Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Palma ist kein Regenschirm nötig.

Am Sonntag wird es dann spürbar wärmer. Die Temperaturen schnuppern an der 20-Grad-Marke, bleiben vorerst noch knapp darunter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering.

Die neue Woche startet wechselhaft. Die Temperaturen setzen zwar den Aufwärtstrend fort und erreichen bis zu 21 Grad, dafür steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit. Am Dienstag liegt sie nach derzeitiger Prognose bei 100 Prozent im Süden Mallorcas. Ab Mittwoch sinken zudem die Temperaturen wieder spürbar.