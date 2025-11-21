Schnee, Hagel und Minusgrade: Der Winter ist auf Mallorca angekommen

Der Winter ist auf Mallorca angekommen. Auf dem Puig Major, dem höchsten Berg der Insel, wurden bis Freitagmittag (21.11.) drei Zentimeter Schnee gemessen. Am Mittag herrschten dort Temperaturen von -4 Grad. Auch in anderen Teilen der Tramuntana kam es Social-Media-Posts zufolge zu leichtem Schneefall, unter anderem in Son Massip und dem Puig de Galileu (beide Gemeinde Escorca), sowie am Castell d'Alaró und in Bunyola.

In vielen anderen Gebieten der Insel fiel Hagel. Neben Palma waren unter anderem auch unter anderem in Santa Maria sowie in Artà. Niederschlagsmengen hat der spanische Wetterdienst Aemet bislang noch nicht bekanntgegeben. Zudem kam es zu einem eindrucksvollen Cap de Fibló (einer Windhose) über dem Meer, der unter anderem von Sóller und Deià aus zu sehen war.

So geht es weiter mit dem Wetter

Am Freitag und Samstag gelten noch verschiedene Wetterwarnungen. Nach Regionen aufgeteilt sind das folgende:

Tramuntana : Warnstufe Gelb wegen Sturms bis Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 18 Uhr

: Warnstufe Gelb wegen Sturms bis Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 18 Uhr Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Sturms am Freitag zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 18 Uhr

Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Sturms am Freitag zwischen 18 Uhr und Mitternacht

Warnstufe Gelb wegen Sturms am Freitag zwischen 18 Uhr und Mitternacht Süden: Warnstufe Gelb wegen Sturms bis Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 10 Uhr

Warnstufe Gelb wegen Sturms bis Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 10 Uhr Osten: Warnstufe Gelb wegen Sturms bis Mitternacht. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Samstag um 6 Uhr

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei 600 Metern. Die Windgeschwindigkeiten können die 70 Km/h erreichen. In den Berggipfeln sind es bis zu 100 Km/h. Am Samstag bleibt die Schneefallfallgrenze bei etwa 600 Meter. Die Windgeschwindigkeiten erreichen bis zu 80 Km/h.

Die Temperaturen liegen am Freitag bei maximal elf Grad. In der Nacht auf Samstag gehen die Werte auf bis zu 1 Grad in den Bergen herunter. Im Rest der Insel liegen sie bei etwa 6 Grad. Am Samstag steigen die Werte auf bis zu 13 Grad an.