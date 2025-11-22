Diebstahl in Arenal: Mann entreißt einer Mutter das Handy und verspottet sie
Die Guardia Civil hat den 26-jährigen mutmaßlichen Täter nun gefasst
Beamte der Guardia Civil auf Mallorca haben einen 26-jährigen Mann wegen eines mutmaßlichen Raubüberfalls festgenommen. Die Tat ereignete sich am 30. Oktober in El Arenal: Eine Mutter ging in der Gegend Hand in Hand mit ihrem Sohn spazieren, während sie mit ihrem Mobiltelefon telefonierte.
Die Mutter versuchte, den Dieb zu verfolgen
In diesem Moment näherte sich ein Mann überraschend von hinten im Laufschritt, entriss ihr das Gerät mit einem kräftigen Ruck und flüchtete. Die Mutter versuchte, den Dieb zu verfolgen, konnte ihn aber nicht einholen. Angesichts dieses erfolglosen Versuchs verspottete er auch noch sein Opfer.
Beamte der Guardia Civil von der Gemeinde Llucmajor erhielten die Anzeige, die die Mutter bei der Nationalpolizei erstattet hatte, und übernahmen den Fall. Anschließend führten sie die entsprechenden Ermittlungen durch, um den Dieb ausfindig zu machen, was ihnen schließlich auch gelang. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen. /bro
