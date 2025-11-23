Böller und Fackeln auf Pro-Palästina-Demo geworfen: Polizei nimmt vier Randalierer fest

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca vier Personen, die während einer Demonstration zur Unterstützung Palästinas am 5. Oktober randaliert haben. Ihnen wird vorgeworfen, Böller und Fackeln gezündet und mehrere Beamte angegriffen zu haben.

Schwarz gekleidet und verhüllt

Wie aus einer Pressemitteilung der Nationalpolizei hervorgeht, sei die Demo an jenem Tag normal verlaufen, „mit einem korrekten Verhalten durch die große Mehrheit der Teilnehmer". Allerdings habe eine kleine Gruppe von Demonstranten, die allesamt in Schwarz gekleidet waren und ihre Gesichert verhüllt hatten, damit begonnen, entlang der Demonstrationsroute Knallkörper und brennende Fackeln in Papierkörbe und Müllcontainer zu werfen. Der Aussage eines Anwohners zufolge sollen sie auch Böller auf seinen Balkon geworfen haben.

Nach dem Ende der Demonstration versuchten die Polizisten, die Randalierer zu identifizieren. Doch diese wehrten sich. Ein Polizist soll mit einem harten Gegenstand beworfen worden sein, der seinen Helm traf. Zudem begannen die Unruhestifter damit, die Beamten zu schubsen, zu treten und mit den Händen zu schlagen. Ein Polizist trug dabei eine Verletzung an der Lippe davon.

Weitere Festnahmen möglich

Die Provinzbrigade für Information übernahm die Ermittlungen zur Identifizierung der Beteiligten. Letztlich konnten in den vergangenen Wochen drei Männer und eine Frau ausfindig gemacht und festgenommen werden, bei denen es sich um die Randalierer handeln soll. Weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen. /somo