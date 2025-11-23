Nach dem Extremwetter auf Mallorca: So geht es in der neuen Woche weiter

Das Wetter auf Mallorca hat es derzeit in sich. Nach einem Wintereinbruch mit Windhose, Hagelsturm und erstem Schnee in den Bergen am Freitag (21.11) war es am Samstag und Sonntag verhältnismäßig ruhig und sogar wieder etwas milder. Doch wie soll es in der neuen Woche weitergehen?

Keine weiteren Extreme in Sicht

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet wird der Montag (24.11.) aller Voraussicht nach in Palma regnerisch beginnen, während es im Rest der Insel trocken und sogar überwiegend sonnig bleibt. Gegen Mittag verziehen sich die Regenwolken und am Nachmittag zeigt sich der Himmel über der ganzen Insel wolkenlos. Allerdings kann es bereits am späteren Abend schon wieder zu regnen beginnen. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad am Tag.

In der Nacht auf Dienstag (25.11.) kühlt es dann wieder auf etwa 7 Grad herab, gegen Mittag dürften es aber erneut um die 18 Grad werden. Allerdings kann von schönem Wetter nicht die Rede sein. Der Wettervorhersage von Aemet zufolge dürfte es bis zum Mittag immer wieder zu vereinzelten Schauern und teilweise auch Gewittern kommen. Erst am Nachmittag bleibt es voraussichtlich trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix.

Auch viele Sonnenstunden möglich

Nach erneuten nächtlichen Gewittern bleibt es am Mittwoch (26.11.) voraussichtlich trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Mehr als 16 Grad dürften es aber nicht werden.

Der Donnerstag (27.11.) zeigt sich von den Temperaturen her ähnlich. Spätestens am Nachmittag dürfte die Sonne ungehindert über Mallorca scheinen. Regen wird nicht erwartet. Ein Sonnentag bei bis zu 16 Grad wird auch für Freitag (28.11.) erwartet - wenn die Wettervorhersage sich bis dahin nicht wieder ändert.