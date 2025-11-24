Albtraumhochzeit auf Mallorca: Gericht ordnet Entschädigung für das Brautpaar an

Ein Gericht auf Mallorca hat einem Brautpaar eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro zugesprochen, weil der Organisator den vermeintlich romantischsten Tag ihres Lebens verpfuscht hat. Der Richter akzeptierte jedoch nicht alle Vorwürfe des Paares.

Das Paar hatte die Organisation an eine private Firma abgegeben und dafür 9.000 Euro bezahlt. Aus ihrer Sicht ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Es ging schon bei der Trauung los. Sie hatten sich gewünscht, dass die Trauzeugen neben ihnen auf Stühlen Platz nehmen. Der Veranstalter vergaß die Stühle, es gab daher keine Trauzeugen in der Nähe.

Klimaanlage war defekt

Das Abendessen wurde zur Sauna. Denn die Klimaanlage war kaputt und mehr als ein paar Ventilatoren gab es nicht. Die Menge des aufgetischten Essens erschien dem Ehepaar "lächerlich gering". Der erste Tanz des Brautpaares fiel aus, da der DJ das gewünschte Lied nicht im Repertoire hatte.

Der Veranstalter nahm sich das Recht heraus, die Hochzeitstorte selbst anzuschneiden. Der vereinbarte Tisch mit Desserts fehlte. Angeblich war ausgemacht, dass die Hochzeitsfeier bis 3 Uhr morgens geht. Eine Stunde vorher warf der Organisator die Gäste raus. Die Hochzeit lief derart schief, dass die Braut eine Panikattacke erlitt. Der Tag war im Eimer.

Richter fand die Hochzeit nicht so schlecht

Der Richter des Gerichts in Manacor lehnte es jedoch ab, dass das Brautpaar gänzlich entschädigt wird. Die 2.500 Euro sind lediglich für die kaputte Klimaanlage. Die Organisationsfirma habe in keinem Punkt schwerwiegend gegen den Vertrag verstoßen.

Der Richter sei selbst auf vielen Hochzeiten gewesen und fand angesichts der Fotos, das Hochzeitsbuffet der Kläger mehr als ausreichend und sättigend. Es liege nicht in der Verantwortung der Organisation, dass der DJ alle möglichen Lieder drauf hat.

