Stürmisches Herbstwetter: Wetterdienst warnt vor zehn Meter hohen Wellen auf Mallorca

Das wechselhafte Herbstwetter auf Mallorca geht weiter. Mal scheint die Sonne bei 20 Grad, mal nähern sich die Temperaturen nachts dem Gefrierpunkt. Nun mischt der Wettergott noch ein stürmisches Meer hinzu. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Orange ausgegeben. Bis zu zehn Meter hoch sollen die Wellen schlagen, vor der Nachbarinsel Menorca gar bis zu zwölf Meter hoch.

Die Temperaturachterbahn war in den vergangenen Tagen schon erstaunlich. Am Sonntagmorgen (23.11.) lagen die Tiefstwerte zwischen 1 und 11 Grad, am Montagmorgen zwischen 9 und 17 Grad. Zum Vergleich: Ab 20 Grad spricht man von einer Tropennacht. Es ist Ende November. In der Nacht auf Dienstag gibt es wohl ein Mittelding bei Temperaturen um die 10 bis 12 Grad.

Nachts regnet es ziemlich sicher. Der Niederschlag kann als kleinkörniger Hagel fallen. Gewitter sind möglich. Der Wind weht stark aus nordwestlicher Richtung. An der Süd- und Westküste gilt die Warnstufe Gelb. Die Wellen werden "nur" drei Meter hoch. Tagsüber scheint vermehrt die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 16 Grad.

Schnee in der Nacht auf Mittwoch möglich

Die Nacht auf Mittwoch wird bei 2 Grad dann schon wieder sehr kalt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 Meter. Es ist aber nur mit leichten Schauern zu rechnen. Die Tagestemperaturen bleiben unverändert. Ab 18 Uhr gilt die Warnstufe Orange an der Nordküste - zuvor gilt Gelb rund um die Insel - und es kann eben bis zu zehn Meter hohe Wellen geben. Damit ist nicht zu spaßen. Immer wieder werden Angler und Passanten ins Meer gespült und ertrinken.

Auf das Tief folgt schon das nächste Hoch. Gen Ende der Woche wird es sonnig, die Temperaturen knacken wieder die 20-Grad-Marke. Auf das gute Wetter ist aber wenig Verlass. Aemet zeichnet für Sonntag schon wieder Regenwolken auf die Wetterkarte.