72-jährige Spanierin mit gefälschtem deutschen Behindertenparkausweis erwischt

Die Parkplatzsuche auf Mallorca ist offenbar so beschwerlich, dass so mancher Autofahrer nun schon zu kriminellen Mitteln greift. Der Ortspolizei von Palma ist eine 72-jährige Spanierin ins Netz gegangen, die einen deutschen Behindertenparkausweis gefälscht hatte. Das geht aus einer am Dienstag (25.11.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Die Frau parkte am Dienstag der vergangenen Woche in einer Ladezone vor dem Olivar-Markt in Palma. Einer Streife fiel der Parkausweis auf, der laut Pressemitteilung diverse Unregelmäßigkeiten aufwies.

Wenig später erschien die Fahrerin und versteckte vor den Augen der Polizisten umgehend den Ausweis. Danach befragt, behauptete sie, der vorherige Besitzer des Autos hätte den Ausweis in Deutschland erstellen lassen. Die Nutzung wäre auch in dem Fall natürlich nicht legal.

Bereits zum zweiten Mal erwischt

Die Polizisten fanden heraus, dass die 72-Jährige bereits aktenkundig war. 2021 wurde sie erwischt, als sie den Behindertenparkausweis ihres Bruders nutzte, der zu dem Zeitpunkt bereits 16 Jahre lang verstorben war.

Die Ermittlungen gingen noch weiter. Die Polizei kontaktierte die Behörden in Düsseldorf, wo der Ausweis vermeintlich ausgestellt wurde. Das Rathaus dort bestätigte, dass es sich um eine Fälschung handelt. Die Frau wurde zwar nicht festgenommen, der Fall jedoch ans Gericht weitergegeben.