In diesem Dorf auf Mallorca gibt es einen neuen Mercadona

Die spanische Supermarktkette Mercadona hat am Montag (24.11.) eine neue Filiale in Sa Pobla eröffnet. Das Geschäft findet sich in der Straße Carretera de Inca 48, von der Autobahn MA-13 kommend direkt am Ortseingang. Die neue Filiale ersetzt das Geschäft im Carrer Gran 135. Dieses genügte nicht mehr den Anforderungen der Kette.

Abteilung mit Fertiggerichten

Rund sieben Millionen Euro hat sich die Kette den neuen, rund 14.000 Quadratmeter großen Laden kosten lassen. Hier finden Kunden unter anderem eine Abteilung mit Fertiggerichten, auf die Mercadona in den vergangenen Jahren vermehrt setzt. Mittlerweile verfügen 43 der 47 Mercadona-Supermärkte auf den Balearen über das Angebot. Geboten werden unter anderem Paella, Schinkenkroketten, Kartoffeltortilla, aber auch Sushi und Burger.

Der Mercadona in Sa Pobla öffnet montags bis samstags jeweils von 9 bis 21.30 Uhr. Er verfügt über einen Parkplatz mit 151 Plätzen, darunter vier mit Ladestation für Elektroautos. Zudem können 24 Fahrräder abgestellt werden.