Nach überraschendem Hagelschauer in der Nacht: Jetzt kommen die Monsterwellen nach Mallorca
Es gilt die Warnstufe Orange im Norden der Insel. Zudem weht der Wind stürmisch
In der Nacht auf Mittwoch hat es im Norden Mallorcas gehagelt. Die Schauer kamen recht überraschend, der spanische Wetterdienst Aemet rief nur Stunden zuvor noch kurzfristig die Warnstufe Gelb aus. Am Morgen erreichten die Hagelkörner dann auch den Süden um Palma. In den kommenden Stunden soll es an den Küsten zu Monsterwellen kommen.
In den sozialen Netzwerken tauchten mehrere Videos zu den Hagelschauern auf, die Aemet teilte:
Die Schauer nun am Morgen verziehen sich schnell. Tagsüber scheint am Mittwoch die Sonne. Gen Abend kann im Norden noch die ein oder andere Regenwolke über die Insel ziehen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 Metern.
Der Tag ist mit einstelligen Temperaturen gestartet, die Sonne wärmt Mallorca auf 14 bis 15 Grad auf. Nur der Nordosten um Cala Ratjada bleibt bei 12 bis 13 Grad etwas kühler.
Bis zu zehn Meter hohe Wellen vor Mallorca
Der Wind weht stürmisch. Die Wellen an den Küsten schlagen hoch. Es gilt die Warnstufe Gelb, die im Norden ab 18 Uhr auf Orange erhöht wird. Im Durchschnitt sind die Wellen vier bis fünf Meter hoch. Vereinzelt können sie aber auch acht bis sogar zehn Meter erreichen. Vor Menorca gar zwölf Meter.
Damit wäre mitunter ein Wetterrekord auf Mallorca möglich. Die höchste je im November gemessene Welle betrug 9,3 Meter an der Boje vor Dragonera. Auf das ganze Jahr gesehen waren 16 Meter das Maximum am 20. Januar 2020.
In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 5 bis 10 Grad. Im Tagesverlauf laufen die Warnstufen aus. Die Sonne scheint, der Wind weht weiter kräftig aus Norden. Die Temperaturen tagsüber bleiben konstant.
Am Freitag wird es mit bis zu 18 Grad wärmer, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Das Wochenende ist zweigeteilt: Der Samstag schön bei knapp 20 Grad, am Sonntag wird es regnerisch und die Temperaturen sinken leicht.
