Minusgrade erwartet: Wetterdienst gibt erstmals Kältewarnung für Mallorca aus

Der Wetterdienst auf Mallorca hat derzeit alle Hände voll zu tun. Regen, Gewitter, Schnee, Hagel, Sturm, Monsterwellen. Nun wird es auch noch richtig kalt. Erstmals in diesem Herbst gibt Aemet für die Insel eine Kältewarnung wegen Minusgraden in der Nacht aus.

Sonderlich überraschend kommt das nicht. Schon in der Nacht auf Donnerstag (27.11.) lagen die Tiefstwerte bei 0 Grad in Campos. Wie üblich wird es in der Inselmitte deutlich kälter als an den Küsten, wo das Mittelmeer einen wärmenden Effekt hat. So lagen die Tiefstwerte an der Nordküste bei 11 Grad.

Die Warnstufe Gelb gilt in der Nacht auf Freitag von Mitternacht bis 8 Uhr morgens. Die Tiefstwerte in der Inselmitte und im Süden von Mallorca sollen bei -1 Grad liegen.

Ansonsten scheint die Sonne am Freitag kräftig und vertreibt die Kälte noch am Vormittag. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 15 bis 17 Grad. Der nervige Wind der vergangenen Tage flaut langsam ab.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Temperaturen steigen kräftig an. Nachts wird es wesentlich milder. Tagsüber dürfte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Die besten Chancen dafür hat Pollença. Die Sonne lacht am Himmel, am Nachmittag gesellen sich ein paar Wolken zu ihr.

Die Aemet-Prognose für den Sonntag lässt auf einen dürftigen Abschluss der Woche schließen. Die Wetterkarte zeigt Regen und Gewitter. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. Laut dem Wetterradar ist es am Vormittag zwar bewölkt, es bleibt vorerst aber trocken. Am Nachmittag dürfte es ziemlich sicher regnen. In den kommenden Tagen wird die Vorhersage aber weiter aktualisiert. Die Temperaturen sinken wieder auf etwa 17 Grad.

Der Start in die neue Woche gestaltet sich sonnig. An den Temperaturen verändert sich erstmal nichts weiter. Am Mittwoch soll es aber bereits den nächsten Regentag geben.