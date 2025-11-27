Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Nach Vortrag in einer Schule in Palma: Neunjährige offenbart Vergewaltigungen durch ihren Onkel

Die Polizei hat den Verdächtigen, einen etwa 30-jährigen Mann, innerhalb weniger Stunden festgenommen

Die Hauptwache der Nationalpolizei in Palma.

Die Hauptwache der Nationalpolizei in Palma. / Guillem Bosch

Xavier Peris

Ein Vortrag anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat am Mittwoch (26.11.) an einer Schule in Palma einen Fall von Vergewaltigung ans Licht gebracht. Bei der Veranstaltung ging es um das Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Nach dem Vortrag erzählte eine neunjährige Schülerin ihren Lehrern, dass sie seit Jahren wiederholt von ihrem Onkel, mit dem sie unter einem Dach lebte, vergewaltigt worden war.

Die Verantwortlichen der Schule aktivierten sofort das vorgesehene Protokoll für Fälle von möglichem sexuellen Missbrauch von Schülern. Sie informierten die Mutter, die daraufhin Anzeige beim Bereitschaftsgericht und bei der Nationalpolizei erstattete. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo es von Ärzten auf Anzeichen für sexuelle Gewalt untersucht wurde.

Vier Jahre lang sexuelle Übergriffe

Parallel dazu leiteten Beamte der auf Straftaten gegen Frauen und Minderjährige spezialisierten Einheit der Nationalpolizei eine Untersuchung ein. Nachdem sie die Angaben des Mädchens gesammelt und die Aussage der Mutter aufgenommen hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass das Mädchen seit vier Jahren den sexuellen Übergriffen durch ihren Onkel ausgesetzt war.

Verwandte nachrichten und mehr

Noch am selben Nachmittag, nur wenige Stunden nach der Benachrichtigung durch die Schule, wurde der Verdächtige festgenommen. Der mutmaßliche Täter, ein etwa 30-jähriger Mann, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wartet darauf, dem Haftrichter vorgeführt zu werden. /bro

