Adventsbazar an der Playa de Palma feiert 20-jähriges Bestehen

Am Samstag (29.11.) und Sonntag ist es wieder so weit: Der beliebte Adventsbazar, des Kreativkreises Sterntaler der katholischen deutschen Gemeinde öffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr seine Türen. Jeder ist dort herzlich willkommen, um gemütlich bei einem Glühwein oder Kaffee etwas Selbstgemachtes für den guten Zweck zu erstehen. Für das leibliche Wohl ist u.a. mit Mettbrötchen und Gulaschsuppe sowie selbstgebackenen Kuchen gesorgt, dazu gibt es live Gitarrenmusik.

Einige Helfer und Besucher reisen sogar extra aus Deutschland an

Der Adventsbazar ist für viele deutsche Winterurlauber an der Playa de Palma schon ein fester Programmpunkt. "Sie wissen, dass er immer am ersten Advent-Wochenende stattfindet und buchen ihr Hotel terminlich passend", erzählt Simone Boecker-Jalloh, die mit 58 Jahren "das jüngste Küken der Sterntaler-Gruppe" ist. Auch Freunde und Familienmitglieder des Damenkreises reisen extra an, teilweise um bei der Organisation mitzuhelfen.

Ein Bild vom Handwerkstand des Adventbazars der Sterntaler von 2024. / Sterntaler Kreativkreis

Es gibt dieses Jahr einen Stand mit Hand- und Häkelwerk, an dem man außer Mützen und Handschuhen auch kleine Geschenke für seine Liebsten finden kann. Außerdem einen großen Stand mit selbstgemachten Marmeladen, Weihnachtskeksen und Hierbas. "Besonders beliebt ist unser Bistro mit selbstgemachten deutschen Kuchen und beispielsweise hausgemachtem Chili con Carne. Wir haben mittlerweile sogar viele mallorquinische Besucher, die mit Tupperwaren vorbeikommen und sich noch extra Kuchen für das ganze Wochenende mitnehmen", erzählt Boecker-Jalloh stolz. Das Restaurant "Deutsches Eck" spendiert viele der warmen Speisen, die im Bistro angeboten werden und stellt das Mobiliar. Bei der Tombola kann man neben u.a. Kosmetiksets von Essence und Catrice ein Fahrrad gewinnen, das der Autoverleih Ansab gestiftet hat.

Auch selbstgemachte Leckereien werden beim Adventsbazar des Kreativkreis Sterntaler angeboten. / Kreativkreis Sterntaler

Alle Erlöse des Adventsbazars sind für den guten Zweck. Die eine Hälfte der Einnahmen gehen an die Clowns der Stiftung Sonrisa Médica, die Kinder in den lokalen Krankenhäusern aufheitern. Die andere Hälfte geht direkt an das Charityprojekt der katholischen Gemeinde in einem Dorf in der Nähe von Lima, Peru. Der Bruder von Pater Jordi, der in der kleinen weißen Strandkirche, die deutschen Gottesdienst gibt, ist dort selbst Pater vor Ort und sorgt dafür, dass die Spenden direkt bei den Menschen dort ankommt. "Wir haben über die Jahre mit den Einnahmen die Wasserversorgung und eine Schule dort aufgebaut. Außerdem Häuser für die Frauen im Dorf, wo sie an Nähmaschinen ihre eigenen Sachen selber produzieren und verkaufen können", schildert Boecker-Jalloh.

Das Bistro vom Adventsbazar des Kreativkreis Sterntaler wartet schon auf die Gäste. / Kreativkreis Sterntaler

Bereits seit 20 Jahren eine Tradition

Alles begann vor 20 Jahren, als eine deutsche Residentin, die mittlerweile schon 45 Jahre auf der Insel wohnt, ein wöchentliches Frauentreffen ins Leben rief. "Die Damen trafen sich fortan einmal in der Woche bei Kaffee und Kuchen, saßen gemütlich klönend zusammen und haben dabei gestrickt und gehäkelt", erzählt Boecker-Jalloh. Das war damals noch in den Räumlichkeiten der Porciúncula-Kirche. Irgendwann überlegte man sich, was man mit all den selbstgemachten Socken, Handschuhen und Mützen machen könne. So entstand dann die Idee mit diesem Weihnachtsbasar: "Pater Jordi war gleich sehr angetan und sorgte dafür, dass die Frauen die Räumlichkeiten unter der Strandkirche zur Verfügung gestellt bekamen", sagt Boecker-Jalloh. Seitdem treffen sich die Damen in einer Runde von etwa acht Frauen zwischen 58 und 95 Jahren dort jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr dort. "Wer kann, der kommt. Dann wird gebastelt, Kaffee getrunken und einen kleinen Sekt gibt es auch oft dazu. Es herrscht viel gute Laune und eine tolle Energie", sagt das jüngste Mitglied. Nach dem Bazar machen die "Golden Ladys" erst einmal eine verdiente Pause von zwei bis drei Wochen, aber danach freuen sie sich über neue Damen, die Lust haben dazu zu kommen.