FloydClinic auf Mallorca: So geht heute Hausarzt

Gesundheit ist für uns alle, aber ganz besonders für deutschsprachige Residentinnen und Residenten auf Mallorca ein zentrales Thema. Sicherheit, Prävention und die Verlässlichkeit eines Hausarztes spielen dabei eine entscheidende Rolle. Genau an diesem Punkt setzt die FloydClinic in Cala Millor an. Unter der erfahrenen Leitung von Dr. Manuel Floyd, Facharzt für Allgemeinmedizin, und Anna-Lena Middeldorf, B.A. in Rehabilitationspädagogik und M.Sc.in Humanernährung, hat sich die Praxis in den vergangenen Jahren zu einer der modernsten und ganzheitlichsten medizinischen Anlaufstellen im Osten von Mallorca entwickelt.

Der Eingangsbereich der FloydClinic in Cala Millor. / FloydClinic

Ein integrativer Ansatz für moderne Prävention

Die Philosophie der FloydClinic basiert auf einem umfassenden Verständnis von Gesundheit: körperlich, hormonell, metabolisch, emotional und präventiv. Die Praxis verknüpft klassische Hausarztmedizin mit Fachbereichen wie Ernährungsmedizin, Gynäkologie, Kardiologie, Pneumologie, Urologie und Angiologie. Ergänzt wird dieses medizinische Spektrum durch Dermatologie, ästhetische Medizin, Physiotherapie und professionelle Kosmetik – stets eng abgestimmt und in ein ganzheitliches Betreuungskonzept integriert. Alle Fachbereiche arbeiten Hand in Hand, und alle diagnostischen Fäden laufen schließlich beim Hausarzt, Dr. Floyd, wieder zusammen.

Auf einen Blick: Ärzte und Mitarbeiter der FloydClinic in Cala Millor. / FloydClinic

Der InBody 770 bietet Präzisionsdiagnostik auf neuem Niveau

Als neuestes Element der Präventionsdiagnostik führt die FloydClinicnun den medizinischen InBody 770 ein – eines der weltweit präzisesten Geräte zur Analyse der Körperzusammensetzung. Die Technologie ermöglicht es, Veränderungen im Körper früh zu erkennen – lange bevor Symptome entstehen. Der InBody 770 analysiert die Muskelverteilung, den Wasserhaushalt, das viszerale Fett, die Zellgesundheit und strukturelle Gewebemerkmale, die Rückschlüsse auf Vitalität und Langlebigkeit erlauben. Die Messung dauert nur wenige Minuten, ist schmerzfrei, wissenschaftlich validiert und wird im Anschluss immer im Gesamtzusammenhang aller medizinischen Befunde interpretiert.

Die Körperzusammensetzung sagt mehr aus als Gewicht und Body-Mass-Index

Die klassische Frage „Wie viel wiege ich?“ verliert zunehmend an Bedeutung. Entscheidender ist die Qualität und Verteilung der Muskelmasse, der Zustand der Zellen und der Flüssigkeitshaushalt des Körpers. Diese Parameter geben Einblick in Stoffwechsel, Energie, Leistungsfähigkeit und langfristige gesundheitliche Risiken. Die FloydClinic nutzt die InBody-Daten, um Veränderungen zu erkennen, die durch Stress, hormonelle Schwankungen, Ernährungsmängel oder beginnende metabolische Störungen entstehen können.

Vor ihrer Praxis: Hausarzt Dr Manuel Floyd und Betriebsleiterin Anna-Lena Middeldorf / FloydClinic

Frauengesundheit im Fokus der FloydClinic

Ein besonderer Schwerpunkt der Klinik ist die Gesundheit von Frauen ab Mitte 30. In dieser Lebensphase spielen hormonelle Veränderungen eine wesentliche Rolle – oft begleitet von Müdigkeit, Schlafstörungen, Muskelabbau oder einer Zunahme des viszeralen Fetts. Die Kombination aus umfassender Laboranalytik, InBody-Messung und gynäkologischer Expertise liefert wertvolle Informationen, um diese Veränderungen richtig einzuordnen. Die Gynäkologin der FloydClinic nutzt die Daten, um individuelle Behandlungsstrategien in der Perimenopause und Menopause zu entwickeln – bis hin zu personalisierten Hormontherapien.

Hormonelle Veränderungen verstehen – und Risiken früh erkennen

Die Blutanalysen der FloydClinicgehören zu den detailliertesten im Osten Mallorcas. Neben klassischen Parametern werden regelmäßig hormonelle Achsen, Mikronährstoffe, Proteine, Mineralien und Entzündungsmarker überprüft. Gemeinsam mit den Ergebnissen des InBody 770 ergibt sich ein umfassendes Bild des körperlichen und hormonellen Gesundheitszustands – abgestimmt auf die jeweilige Lebensphase.

Der Hausarzt als zentrale Koordinationsstelle

Egal, ob eine Patientin oder ein Patient zur Gynäkologie, Kardiologie, Ernährungsberatung oder Physiotherapie überwiesen wird: Alle Informationen fließen wieder zum Hausarzt zurück. Dieses strukturierte Vorgehen ähnelt dem Hausarztmodell in Deutschland, bietet jedoch durch die moderne Diagnostik und die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine deutlich größere Tiefe und Präzision.

Bei der FloydClinic in Cala Millor sind Sie mit allen gesundheitlichen Fragen gut aufgehoben. / Floyd Clinic

Ernährung, Mikronährstoffe und Lebensstil als Schlüssel zur Vitalität

Mit ihrer akademischen Spezialisierung bringt Anna-Lena Middeldorf eine fundierte ernährungsmedizinische Perspektive ein. Ein Fokus liegt auf Mikronährstoffen, Stoffwechsel, Hormonen und weiblicher Gesundheit. Die Erkenntnisse aus dem InBody 770 ermöglichen besonders präzise Analysen, die in individuelle Ernährungsstrategien, Supplementierungspläne und Lebensstilprogramme einfließen. Ziel ist es, Energie, Vitalität und Wohlbefinden nachhaltig zu stärken.

Ein Check-up, der über die klassische Medizin hinausgeht

Die Einführung des InBody 770 markiert einen wichtigen Schritt für die moderne Präventionsmedizin im Osten Mallorcas. In Verbindung mit tiefgehender Laboranalytik, fachübergreifender Zusammenarbeit und einer persönlichen, kontinuierlichen Betreuung entsteht ein Check-up-Konzept, das weit über traditionelle Medizin hinausgeht. Die FloydClinic schafft damit einen Raum für Menschen, die präventiv denken, Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und langfristig vital bleiben möchten.