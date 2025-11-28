Wetter auf Mallorca: Die Insel schrammt knapp an den Minusgraden vorbei

Die vom spanischen Wetterdienst Aemet prognostizierten Minusgrade auf Mallorca sind (noch) nicht eingetreten. In der Nacht auf Freitag (28.11.) waren es "nur" 0 Grad. Die kommenden Nächte sollen milder werden.

Die Warnstufe Gelb galt bis 8 Uhr in der Inselmitte und im Süden Mallorcas. An fünf Wetterstationen wurde der Gefrierpunkt erreicht: je zwei in Campos und Escorca sowie am Flughafen Mallorca. Port de Pollença erwischte mit 10 Grad die wärmste Nacht der Insel.

Am Freitagnachmittag erreichen die Temperaturen ihre Höchstwerte von 15 bis 16 Grad. Der Tag wird sonnig. Nur wenige Wolken ziehen am Himmel entlang. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Sonne geht um 17.27 Uhr unter. Die Nacht wird bei 5 bis 10 Grad etwas milder. Die Tiefstwerte werden in der Inselmitte erreicht. Sonnenaufgang ist um 7.49 Uhr.

Der Samstag wird der klar schönere Tag des Wochenendes. Im Vergleich zu Freitag ändert sich wenig. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 17 Grad.

Am Sonntag kann der Regenschirm wohl doch länger zusammengefaltet bleiben als anfänglich befürchtet. Der Vormittag ist zwar grau, aber trocken. Ab etwa 16 Uhr zieht der Regen vom Westen her über Mallorca. Am Abend wird es stundenlang bis in die Nacht hinein regnen. Die Temperaturen steigen. In der Nacht auf Sonntag werden es mindestens 9 Grad, tagsüber bis zu 19 Grad.

Kälte und Regen in der neuen Woche

Schon am Montag wird es wieder schlagartig kälter. Nachts 1 Grad, tagsüber 14 bis 17 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich am Vormittag ab, am Nachmittag wird es sonnig. Das Wechselbad der Temperaturen geht weiter. Dienstag wärmer, Mittwoch wieder kälter. Am Mittwoch droht ein Regentag. Jedoch kann sich die Prognose bis dahin auch noch ändern.