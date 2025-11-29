Nach Lärmbeschwerden: Palma stoppt Konzerte in der Plaza de Toros

Wieder einmal Ärger um die Stierkampfarena in Palma: Der Stadtrat hat angeordnet, dass so lange keinerlei Konzerte oder andere Veranstaltungen mit Musik in der Plaza de Toros stattfinden dürfen, bis die Betreiber ein umfassendes Lärmgutachten vorlegen und die von der Stadt geforderten Schallschutzmaßnahmen umgesetzt haben.

Die Entscheidung erfolgt nach mehreren Kontrollen der Ortspolizei, bei denen wiederholt Verstöße gegen die städtische Lärmschutzverordnung festgestellt wurden. Nach Angaben des Rathauses führten die Kontrollen zu entsprechenden Sanktionsverfahren, die nun die vorübergehende Schließung erzwingen.

Derzeit ist jede Art von Veranstaltung untersagt, doch laut Stadtverwaltung sollen Stierkämpfe – die keine Beschallung benötigen – in einigen Wochen wieder zugelassen werden. Konkrete Termine gibt es allerdings noch nicht. Ohnehin finden auf Mallorca kaum noch Stierkämpfe statt.

Jahrelange Beschwerden aus der Nachbarschaft

Die Anwohner rund um die Plaza de Toros beklagen sich seit Jahren über Lärmbelästigung durch Konzerte und andere Events im Gebäude. Die Nachbarschaftsvereinigung hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bewohner kaum zur Ruhe kommen und eine unzureichende Kontrolle der Lärmpegel stattfinde. Auch mehrere deutsche Fernsehaufzeichnungen fanden bereits in der Arena statt, darunter "Wetten, dass...?" oder auch das Finale von "Germany's next Topmodel".

Die Wiedereröffnung für Musikveranstaltungen hängt nun davon ab, ob die Betreiber das geforderte Gutachten einreichen und die notwendigen Schallschutzmaßnahmen nachweislich umgesetzt haben.