Motorradfahrer stürzt schwer: Sóller-Tunnel gesperrt

Ein Motorradunfall hat am Samstagmorgen (29.11.) zu einer mehr als einstündigen Sperrung des Sóller-Tunnels geführt. Der Unfall verursachte auf der Landstraße Ma-11 lange Staus in beide Richtungen, während Rettungskräfte den schwer verletzten Fahrer versorgten. Die Guardia Civil übernahm die Verkehrsregelung und untersucht nun die Unfallursache.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr morgens im Tunnel. Nach ersten Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug beteiligt – der Motorradfahrer ist offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus

Auf den elektronischen Hinweistafeln wurde die Sperrung angezeigt. Beamte der Guardia Civil sperrten die Strecke vollständig und kümmerten sich sowohl um die Verkehrsleitung als auch um die Aufnahme des Unfalls.

Ein Rettungsteam des Gesundheitsdienstes Ib-Salut versorgte den Motorradfahrer. Die Ärzte stellten schwere Verletzungen fest, weshalb der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Abschluss der Ermittlungen und Räumung der Unfallstelle konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.