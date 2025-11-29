Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto nahe Inca

Tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca: Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagmorgen (29.11.) tödlich verunglückt, nachdem er auf der Landstraße zwischen Inca und Mancor de la Vall von einem Auto erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr am Kilometer 2,6 der Ma-2112, die beide Orte miteinander verbindet. Der Radfahrer war auf der Strecke unterwegs, als ein Renault Kangoo an einer Kreuzung frontal mit ihm kollidierte.

Alkohol- und Drogentest beim Autofahrer negativ

Der Senior blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Autos hielt sofort an und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Notarztteam des Gesundheitsdienstes Ib-Salut traf kurze Zeit später mit einer mobilen Intensivstation ein, konnte dem Mann jedoch nicht mehr helfen – er starb noch am Unfallort.

Die Guardia Civil ermittelt nun die genauen Umstände, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Fahrer des Renault wurde auf Alkohol und Drogen getestet – beide Tests verliefen negativ. Die ersten Ermittlungen am Unfallort deuten darauf hin, dass der Radfahrer ein Stoppschild missachtet haben könnte. Der Autofahrer hatte wohl keine Chance zu bremsen. In Mancor de la Vall findet am Wochenende die Messe rund um den sogenannten esclata-sang statt, ein Pilz, der auf Deutsch Blutreizker heißt.

Nur eine halbe Stunde nach dem tödlichen Zuammenstoß ereignete sich ein weiterer Unfall im Tunnel zwischen Bunyola und Sóller. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. /jk