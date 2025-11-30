Mallorca-Wetter: In der neuen Woche ist von allem etwas dabei

Es ist 1. Advent auf Mallorca und das Wetter lädt zum Wandern oder Spazierengehen ein. Der Sonntag (30.11.) hat in weiten Teilen der Insel mit Sonne begonnen. Im Osten allerdings tummeln sich auch dichtere Wolken, da hat es Helios schwerer durchzudringen. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung von Norden her zu, gegen Abend kann es auf der ganzen Insel zuziehen.

Kaum ist dann die Sonne untergegangen, kann es rund um Cala Ratjada anfangen zu gewittern. Die Gewitter ziehen dann in der Nacht langsam Richtung Westen und bringen gelegentlich etwas Niederschlag mit. Viel regnen soll es aber nicht.

Am Sonntag bis 18 Grad

Die Höchstwerte am Sonntag erreichen 18 Grad in Palma sowie im Norden und Nordosten. Andernorts bleibt das Thermometer bei 16 bis 17 Grad stehen. Nachts bleibt es dank der Wolken recht mild. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad in Santa Maria bis 12 Grad in Pollença.

Der Montag soll dann komplett sonnig werden. Nur früh tummeln sich ganz im Osten noch ein paar Wolken, die sich schnell verziehen sollen. Die Sonnenstrahlen wärmen die Insel aber nur noch auf 15 bis 16 Grad (in Palma, Andratx und Pollença) auf, was am Wind aus Nordosten liegen dürfte. Die Nacht auf Dienstag wird spürbar frischer, die Werte fallen bis auf 5 Grad in Santa Maria und 9 Grad in Andratx.

Am Dienstag kann es tröpfeln

Und nachts ziehen Wolken aus dem Südwesten heran, die in den frühen Morgenstunden des Dienstags rund um Palma und Andratx bereits erste Niederschläge bringen. Vormittags breitet sich der Regen über die Südhälfte der Insel aus, der Norden soll verschont bleiben. Viel Regen ist aber nicht vorhergesagt. Der Nachmittag soll dann trocken bleiben, häufig kommt die Sonne heraus.

Die Höchstwerte schaffen es bis auf 19 Grad in Pollença und 17 bis 18 Grad an den anderen Orten. Am Abend zieht sich der Himmel wieder zu und es beginnt zu tröpfeln. Auch in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch selbst soll es immer wieder mal regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad in Porreres und Inca und 8 Grad in Andratx.