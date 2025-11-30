Mann überfällt auf Mallorca seine Ex-Partnerin und sticht sie brutal nieder

Brutaler Angriff auf eine 35-jährige Frau auf Mallorca: In der Nacht auf Sonntag (30.11.) hat ein Mann in Costitx in der Inselmitte mutmaßlich seine ehemalige Partnerin angegriffen und ihr schwerste Verletzungen zugefügt. Das berichtet die Online-Zeitung "Crónica Balear" am Sonntag.

Demnach ereignete sich der Fall von häuslicher Gewalt am Morgen gegen 5 Uhr auf einer Finca etwas außerhalb von Costitx. Die 35-jährige Frau war dort bei einer Party eingeladen und als sie am frühen Morgen das Haus verließ, um nach Hause zu fahren, wurde sie vom Täter überrascht. Der Mann hatte sich offenbar vor dem Haus postiert und auf seine Ex-Partnerin gewartet.

Seitenscheibe eingeschlagen und auf Frau eingestochen

Wie "Crónica Balear" weiter berichtet, stieg die Frau in ihr Auto ein, als der Täter eine Seitenscheibe des Wagens zerstörte und auf den Hals der Frau einstach. Die Stiche verletzten auch die Halsschlagader. Mit welcher Waffe die Stiche ausgeführt wurden, war zunächst offenbar nicht klar.

Kurz darauf wurde die Frau von anderen Partygästen gefunden, die die Rettungsdienste alarmierten. Diese fanden die Frau bei Bewusstsein, aber mit schwersten Verletzungen vor. Das Opfer kam ins Krankenhaus von Son Espases und wurde dort sofort notoperiert. Am Morgen befand sich die 35-Jährige nach Informationen von "Crónica Balear" noch im OP-Saal.

Täter versucht sich etwas anzutun

Während die Rettungskräfte noch die Frau am Tatort versorgten, nahm die Guardia Civil die Suche nach dem Täter auf und fand ihn nach kurzer Zeit in der Umgebung auf. Als ihn die Beamten bemerkten, versuchte der Mann, sich selbst zu verletzen.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und ins Krankenhaus von Inca gebracht. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen, der sich just in der Woche ereignet, in der der Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen (25.11.) begangen wurde.