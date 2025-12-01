Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

An der Playa de Palma verschwunden: Wer hat diesen demenzkranken Deutschen gesehen?

Von dem 70-Jährigen fehlt seit den frühen Morgenstunden des Montags (1.12.) jede Spur

Der 70-Jährige wird seit Montag (1.12.) vermisst.

Der 70-Jährige wird seit Montag (1.12.) vermisst. / Emergències 112

Auf Mallorca wird seit Montag (1.12.) ein 70-jähriger Deutscher gesucht, der an seniler Demenz erkrankt ist. Er wurde zuletzt in den frühen Morgenstunden im Bereich Les Meravelles an der Playa de Palma gesehen, zwischen den Balnearios 9 und 10.

Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, von normaler Statur, hat braune Haare und braune Augen. Zuletzt war er mit einer braunen Hose und einem grau-orangefarbenen Sweatshirt bekleidet.

112 anrufen

Die Notrufzentrale nimmt Informationen über seinen Aufenthaltsort unter der Nummer 112 entgegen.

