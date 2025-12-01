An der Playa de Palma verschwunden: Wer hat diesen demenzkranken Deutschen gesehen?
Von dem 70-Jährigen fehlt seit den frühen Morgenstunden des Montags (1.12.) jede Spur
Auf Mallorca wird seit Montag (1.12.) ein 70-jähriger Deutscher gesucht, der an seniler Demenz erkrankt ist. Er wurde zuletzt in den frühen Morgenstunden im Bereich Les Meravelles an der Playa de Palma gesehen, zwischen den Balnearios 9 und 10.
Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, von normaler Statur, hat braune Haare und braune Augen. Zuletzt war er mit einer braunen Hose und einem grau-orangefarbenen Sweatshirt bekleidet.
112 anrufen
Die Notrufzentrale nimmt Informationen über seinen Aufenthaltsort unter der Nummer 112 entgegen.
- Widerstand gegen den Luxustourismus: Auf Mallorca trotzen diese 50 Hostels dem Trend
- "Die Stimmung kippt": Deutscher in Cala Millor fühlt sich von Polizist diskriminiert
- Vor dem Bierkönig zusammengeschlagen: Wie ein deutscher Mallorca-Urlauber sich langsam zurück ins Leben kämpft
- Mann überfällt auf Mallorca seine Ex-Partnerin und sticht sie brutal nieder
- Wenig Kunsthandwerk, viel Glühwein: So ist der Weihnachtsmarkt 'Christmas in Palma' gestartet
- Ich verabscheue den Massentourismus': Coloma Jaume führt die einzige Pension auf Mallorca
- Mallorca-Wetter: In der neuen Woche ist von allem etwas dabei
- Eislaufen, Bratwurst, Glühwein: So war die Eröffnung des Weihnachtsmarktes "Christmas in Palma"