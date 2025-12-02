Elektro-Scooter, Rollstuhl oder Krücken: Was die Miete von Mobilitätshilfen auf Mallorca kostet

Sie oder ein Angehöriger fliegen nach Mallorca, wollen Ihre Mobilitätshilfen wie Krücken, Rollator, Elektro-Scooter, Lifter oder Duschstuhl aber nicht aufwendig mit im Flugzeug auf die Insel transportieren? Oder Sie kommen mit Ihrem Rollstuhl, benötigen dann aber einen dafür ausgelegten Mietwagen inklusive einer Rampe? Auf der Insel können Sie all diese Dinge ausleihen.

Mobility Mallorca

Ein Anbieter ist das 2010 gegründete Unternehmen Mobility Mallorca mit Standorten im Carrer Manacor, 123, und dem Carrer 31 de Desembre, 3, in Palma. Bei den Elektro-Scootern gibt es sechs verschiedene Modelle. Sie variieren in der Größe, der Anzahl der Räder oder der Plätze (einer oder zwei), dem Stauraumvolumen und der Batterieleistung. Das kleinste, abbaubare Modell kostet für drei Tage 45 Euro, für eine Woche 65 Euro. Den Elektro-Scooter mit Doppelsitz (nebeneinander) kann man nur für eine Woche (140 Euro) oder einen Monat (290 Euro) mieten.

Bei den für Rollstuhlfahrer angepassten Autos lässt sich zwischen zwei verschiedenen Modellen wählen. Im Volkswagen Caddy kommen fünf Personen plus die Person im Rollstuhl unter, in einem anderen Fahrzeug sind es vier plus die auf den Rollstuhl angewiesene Person. 250 Euro werden als Kaution auf der Kreditkarte geblockt. Daneben bietet Mallorca Mobility auch einen Fahrdienst für Menschen im Rollstuhl von Tür zu Tür an, etwa vom Flughafen zum Hotel. Sowohl der Fahrdienst als auch die Autovermietung (ein Tag) kostet je nach Strecke und Jahreszeit ab 50 Euro.

Auch vier Elektro-Rollstuhl-Modelle gibt es, darunter einen zusammenklappbaren und einen kippbaren, der nur 58 Zentimeter breit ist. Das zusammenklappbare Modell kostet für drei Tage 55 Euro, für eine Woche 85 Euro. Den kippbaren Elektro-Rolli kann man nur für eine Woche (100 Euro) oder einen Monat (140 Euro) leihen.

Wer sich aus eigener Kraft selbst anschieben kann, hat bei den handbetriebenen Rollstühlen zwischen vier verschiedenen Modellen die Wahl. Für den mit nur 50 Zentimetern besonders schmalen Rollstuhl zahlen Kunden 45 Euro für eine Woche. Für einen Monat wären das 120 Euro. Wer ein oder sogar beide Beine hochlegen muss, kann sich für ein günstigeres Modell für 15 Euro pro Tag, 30 Euro für drei Tage oder 45 Euro für eine Woche entscheiden.

Im Katalog hat die Firma auch einen Rollator mit vier Rädern, einen mit zweien, ein Gehgestell und einen Knie-Rollator. Der klassische Rollator mit Sitz und kleinem Korb kostet für eine Woche 25 Euro, für zwei 45 Euro, für das Gehgestell werden 25 (eine Woche) beziehungsweise 60 Euro (ein Monat) fällig.

Auch Krankenbetten oder einen ans Hotelbett montierbaren Haltegriff, an dem man sich beim Aufstehen abstützen kann, gibt es bei Mobility Mallorca.

Wer auf einen Lifter angewiesen ist, bekommt ihn für 75 Euro pro Woche. Es gibt drei Modelle.

Die Dusch- und Toiletten-Stühle und -Rollstühle gibt es für 30 bis 50 Euro pro Woche, der Badewannendrehsitz schlägt mit 25 Euro Wochenmiete zu Buche, der elektrische Badewannenlift mit 30 Euro (drei Tage) beziehungsweise 65 Euro (eine Woche).

Mallorca Mobility kann viele Produkte zum Flughafen (Aufpreis: ab 10 Euro), zum Hotel oder zum Ferienhaus liefern. Für den Flughafen Son Sant Joan gelten die Zeiten Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag nur bis 14 Uhr. In und um Palma, zwischen Arenal und Santa Ponça, ist die Anlieferung zum Hotel fast immer kostenlos. Wer in Cala Ratjada oder Alcúdia untergebracht ist, zahlt einen Aufpreis. mobilitymallorca.com

Ortopedia Crif

Das Angebot dieses Anbieters, der sich mitten im Zentrum von Palma (Plaça de la Mare de Déu de la Salut, 3, bajo) befindet, ist deutlich kleiner. Für circa 35 Euro pro Woche gibt es den Rollstuhl zum Ausleihen, für 20 Euro den Rollator, für 7 Euro verstellbare Krücken. Für die ersten beiden Produkte ist eine Kaution von 80 beziehungsweise 50 Euro zu hinterlegen. Der Anbieter bittet darum, nicht zu weit im Voraus zu reservieren, sondern maximal eine Woche vor der Anreise oder der Benötigung der Mobilitätshilfen. ortopediacrif.com

Diversa Autonomía

Auch dieser in Palmas Stadtviertel Coll d’en Rabassa ansässige Anbieter hat alle wichtigen orthopädischen Produkte im Katalog. Die handbetriebenen Rollstühle gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen (etwa als kompaktes Modell für Innenräume). Auf der Website wird als Preisbeispiel für einen Standard-Rollstuhl eine Gebühr von 10 Euro pro Tag und 35 Euro pro Woche angegeben. Das Modell mit höhenverstellbaren Fußstützen schlägt mit 15 Euro Tagesgebühr und 45 Euro Wochengebühr zu Buche. Die leichten und zusammenklappbaren Elektro-Rollstühle kosten 75 Euro pro Tag. Die Wochengebühr von 160 Euro ist vergleichsweise niedrig. Das auf der Website aufgeführte Rollator-Modell mit höhenverstellbaren Bremsen, Sitz und Korb liegt bei 20 Euro für drei Tage und 35 Euro pro Woche.

Für alle Gegenstände ist eine Kaution von ab 80 Euro fällig. Der elektrische Patientenlifter ist für 75 Euro pro Woche zu haben. Zwei Wochen kosten 140 Euro. Zusätzlich ist in Palma und Umgebung eine Gebühr von 20 Euro für die Lieferung und den Aufbau zu zahlen. Der Dusch- und Toilettenstuhl ist für 35 Euro Wochenmiete ausgeschrieben, zwei Wochen kosten 60 Euro. „Die Preise variieren auch je nach Jahreszeit und Nachfrage“, so ein Verantwortlicher. Die Lieferung und Abholung eines Großteils der genannten Produkte kostet in Palma zwischen 5 und 10 Euro. Für andere Gebiete ist je nach Entfernung und Kurzfristigkeit ein Aufpreis zu zahlen. https://www.diversautonomia.com

Ortopedia 25

Schon seit mehr als 15 Jahren verleiht auch dieser Anbieter in seinen Geschäften in Manacor und Palma Alltagshilfen. „Die Artikel, die unsere Kunden am meisten leihen, sind Rollstühle (handbetriebene und elektrische) und Rollatoren“, so ein Verantwortlicher. Daneben gebe es etwa auch Krankenbetten, Lifter oder Elektromobile. Preise bekommen Kunden auf Anfrage. Reservieren sollte man die gewünschten Hilfen mindestens 24 bis 48 Stunden vorher. Kunden müssen für alle ausgeliehenen Produkte eine Kaution (50 bis 300 Euro) hinterlegen. salut25.com

Abonnieren, um zu lesen