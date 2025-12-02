Mallorca: Gericht verurteilt deutschen BMW-Fahrer wegen gefährlichen Überholens

Ein Gericht auf Mallorca hat am Montag (1.12.) einen deutschen BMW-Fahrer zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Strafen unter zwei Jahren werden in Spanien zur Bewährung ausgesetzt. Der Deutsche hatte ein Taxi von der Straße abgedrängt und Fahrerflucht begangen.

Zu dem Unfall kam es am Mittag des 25. August 2023 kurz nach 13 Uhr. Der BMW-Fahrer war auf der Straße von Valldemossa nach Palma unterwegs. Er missachtete völlig die Verkehrsregeln, heißt es in der Anklageschrift.

Überholt und ausgebremst

Der Deutsche überholte auf Höhe des Kilometer 6,8 der Ma-1110 rechts eine Taxi-Fahrerin, die sich an die Vorschriften hielt. Im Anschluss gliederte er sich wieder auf den linken Fahrstreifen ein und bremste das Taxi aus. Es gab keinerlei Anlass für das Bremsmanöver.

Die Frau verlor die Kontrolle über das Taxi und krachte gegen die Betonmauer am Mittelstreifen. Das Auto überschlug sich beinahe, kreuzte die Straße und fuhr gegen die Mauer auf der anderen Seite. Der BMW-Fahrer fuhr seelenruhig davon. Eine Kamera der spanischen Verkehrsbehörde DGT filmte den Vorfall. Das Video finden Sie oben in dieser Meldung.

Folgeschäden und Deal mit der Staatsanwaltschaft

Die Taxi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, die nicht näher spezifiziert wurden. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie operiert werden musste. Seit dem Unfall leidet sie an Rückenschmerzen, die es ihr verbieten, längere Zeit zu sitzen. Das beeinflusst ihre Tätigkeit als Fahrerin. Das Taxi war nach dem Unfall ein Totalschaden.

Der Deutsche gestand vor Gericht seine Schuld ein. Zuvor hatte sein Anwalt mit der Staatsanwaltschaft einen Deal abgeschlossen. In welcher Höhe der BMW-Fahrer das Opfer finanziell entschädigte, ist nicht bekannt. Ins Gefängnis muss er jedenfalls nicht.

