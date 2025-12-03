Fenster-Gitter wird zur Falle: 15‑Jährige erstickt in Wohnung in Palma
Die Familie befand sich in der Wohnung, wurde aber zu spät auf die Notlage aufmerksam
Familienangehörige haben am Dienstagabend (2.12.) eine 15-Jährige tot in der Wohnung auf Mallorca aufgefunden. Die Nationalpolizei bestätigte der MZ, dass es sich um einen Haushaltsunfall handelt.
Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" steckte die Jugendliche ihren Kopf durch ein Gitter am Fenster und blieb stecken. Die Stangen würgten sie wohl und führten zum Ersticken. Die Familie befand sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung in Palma, bekam von dem Unfall aber nichts mit. Erst gegen 21.30 Uhr wählten sie den Notruf.
Wiederbelebung erfolglos
Das Rettungsteam konnte die Jugendliche zwar aus dem Gitter befreien, eine Wiederbelebung war jedoch nicht erfolgreich. Der Arzt stellte nur noch den Tod fest. In den kommenden Stunden soll eine Autopsie am Leichnam durchgeführt werden.
