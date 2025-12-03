Neue Bevölkerungszahlen 2025: Jeder dritte Insel-Bewohner ist nicht in Spanien geboren

Die Bevölkerung der Balearen ist bis zum 1. Januar 2025 auf 1.249.844 Einwohner angestiegen. Das entspricht einem Plus von 1,46 Prozent innerhalb eines Jahres und ist damit der zweithöchste Zuwachs unter den Autonomen Regionen in Spanien – nur Valencia verzeichnet ein noch stärkeres Wachstum.

Auf den Balearen wohnen 622.673 Männer und 613.910 Frauen. Das geht aus dem „Jährlichen Zensus der Bevölkerung“ mit den ersten Ergebnissen für 2025 hervor, den das spanische Statistikamt INE am Dienstag ( 2.12.) veröffentlicht hat.

Ibiza Stadt gehört zu den spanischen Gemeinden mit dem stärksten Bevölkerungswachstum und liegt im landesweiten Vergleich auf Rang neun. Die Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 54.628 Bewohner gestiegen.

Palma bevölkerungsreichste Gemeinde

Nach Inseln aufgeschlüsselt kommt Mallorca auf 971.068 Einwohner, ein Plus von 1,4 Prozent. Die Nachbarinsel Ibiza zählt 164.265 Menschen, was einem Zuwachs von 1,7 Prozent entspricht. Menorca kommt auf 102.821 Einwohner (+1,7 Prozent), Formentera auf 11.690 (+1,8 Prozent).

Von den 67 Gemeinden der Balearen überschreitet nur Palma die Marke von 100.000 Einwohnern. Die Stadt hat 443.196 Einwohner, 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als 50.000 Einwohner zählen lediglich zwei weitere Gemeinden: Ibiza Stadt (mit den genannten 54.628) und die Großgemeinde Calvià mit 54.082 Einwohnern, was einem Anstieg von 0,4 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht.

Die nächsten bevölkerungsreichsten Gemeinden sind Manacor mit 49.275 Einwohnern, Santa Eulària des Riu (Ibiza) mit 42.496, Llucmajor mit 40.450, Marratxí mit 40.434, Inca mit 36.076, Ciutadella de Menorca mit 32.719, Maó (Menorca) mit 30.986 sowie Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) mit 30.703 Einwohnern.

Der Bevölkerungswachstum der Balearen im Überblick. / DM

Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang

Von den 67 Gemeinden der Balearen verzeichnen nur sechs einen Bevölkerungsrückgang. Alle befinden sich auf Mallorca: Banyalbufar hat zwei Einwohner verloren und kommt nun auf 578 Personen (-0,3 Prozent), Escorca verliert sechs Einwohner und liegt bei 199 (-2,9 Prozent), Estellencs hat fünf Einwohner weniger und kommt auf 374 (-1,4 Prozent). In Mancor de la Vall ist die Einwohnerzahl um 13 auf 1.691 gesunken (-0,8 Prozent), in Porreres um 20 auf 5.871 (-0,3 Prozent) und in Sant Llorenç des Cardassar ebenfalls um 20 auf nun 9.479 Einwohner (-0,2 Prozent).

Von der gesamten Wohnbevölkerung der Balearen sind 891.424 Menschen in Spanien geboren (71,3 Prozent) und 358.320 im Ausland (28,6 Prozent). Die größten Gruppen ausländischer Staatsangehöriger stammen aus Kolumbien (41.900 Personen), Argentinien (38.485) und Marokko (34.243). Deutschland kommt erst an vierter Stelle mit 21.723, das Vereinigte Königreich mit 18.374 und Ecuador mit 18.012 Einwohnern.

Die zahlreichen Zweithausbesitzer, die nur teilweise auf der Insel leben, sowie viele Vollzeit-Auswanderer, die ihren ersten Wohnsitz nicht ordnungsgemäß in Spanien gemeldet haben, sind von der Studie nicht erfasst. /slr