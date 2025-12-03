Vermisster Deutscher an der Playa de Palma gefunden

Das ist doch eine gute Nachricht: Der am Montag (1.12.) vermisst gemeldete Deutsche ist gefunden worden. Dies teilte die Notrufzentrale der Balearen auf MZ-Anfrage mit. Demnach sei der demenzkranke Mann noch am selben Nachmittag gegen 15 Uhr ausfindig gemacht worden. Dies sei der Notrufzentrale aber nicht direkt mitgeteilt worden, weshalb die Vermisstenmeldung weiter aktiv war.

Der Mann sei wohlauf, hieß es. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Bei dem Vermissten handelte es sich um einen 70-Jährigen. Er war am Montagmorgen zwischen den Balnearios 9 und 10 an der Playa de Palma spurlos verschwunden.