Wetter: Kurzfristige Warnung vor Hagelschauern auf Mallorca

Das gibt es eher selten: Das Wetter auf Mallorca verschlechtert sich und der sonst eigentlich übervorsichtige Wetterdienst Aemet verzichtet auf eine Warnstufe. Dafür springt aber der balearische Rettungsdienst 112 ein und warnte für den Mittwoch (3.12.) vor Hagelschauern im Norden der Insel.

Der Rettungsdienst gibt drei Tipps für Autofahrer:

Informieren Sie sich über das Wetter und den Zustand der Straßen. Machen Sie auf eisigen Abschnitten keine Vollbremsung. Fahren Sie vorsichtig mit dem Abblendlicht. Verzichten Sie auf ruckartige Fahrmanöver.

Laut Aemet können die Hagelschauer mitunter heftig sein und von Gewitter begleitet werden. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 15 Grad. Es weht ein eisiger Wind aus nördlicher Richtung. Auf dem Wetterradar sind keine größeren Unwetter zu erkennen. Im Laufe des Nachmittags ziehen immer wieder kleinere Regenwolken über Mallorca.

Die Sonne geht derzeit um 17.25 Uhr unter. Früher wird es bis zur Wintersonnenwende auch nicht mehr. In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad in der Inselmitte zurück, an den Küsten bleiben die Werte zweistellig.

Um 7.53 Uhr geht die Sonne am Donnerstag auf. Der Tag wird wechselhaft. Am Vormittag ist es noch sonnig, zum Mittagessen zieht der Himmel zu. Am Nachmittag sind Regen und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Frühlingshaftes Wetter am Wochenende

Am Freitag setzt sich die Sonne gegen die Wolken durch. An den Temperaturen ändert sich noch nichts. Ab Samstag kommt der Schub nach oben. Nach derzeitiger Prognose werden es am Wochenende auf Mallorca bis zu 22 Grad. Zudem scheint die Sonne bei 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Das klingt eher nach Frühling als Weihnachten. Aber bis zum Fest sind es noch ein paar Wochen hin.