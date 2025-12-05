Cyberangriff auf Nahverkehrs-Website: Russen-Hacker nehmen Mallorca ins Visier

Mallorca ist offenbar ins Visier russischer Hacker gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, habe die Hackergruppe NoName057(16) im November versucht, durch sogenannte Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) die Website des öffentlichen Nahverkehrs TIB lahmzulegen. Bei diese Art der Attacken wird eine Website oder ein Server durch eine überhöhte Anzahl an Anfragen überlastet.

Nachrichten in Telegram-Kanälen

Passiert ist damals allerdings wenig, sodass nicht klar ist, ob der Angriff tatsächlich erfolgt ist oder nur geplant war. Dass die Website des TIB im Visier der Hacker stand, ist jetzt durch Publikationen in einem einschlägigen Telegram-Kanal bekannt geworden. Dort taucht sie in einer Liste mit anderen Zielen in Spanien auf, unter anderem dem Tourismusportal von Granada, dem baskischen Parlament und der Stadtverwaltung von A Coruña (Galicien).

Portale wie DarkWebSonar und FalconFeds, die sich mit Cybersicherheit auseinandersetzen, zeigen Botschaften der Hackergruppe, in denen sie sich mit den Attacken in Spanien brüstet. Begleitet werden sie von Bildern eines Bären in Militäruniform, der am Laptop sitzt und den Mittelfinger ausstreckt.

Festnahme auf Mallorca 2024

Es ist nicht das erste Mal, dass NoName057(16) im Zusammenhang mit Mallorca in die Schlagzeilen gerät. Bereits im Juli 2024 wurde in Manacor eine Person festgenommen, die Mitglied der Hackergruppe gewesen sein soll. Gemeinsam mit zwei weiteren Festgenommenen in Huelva und Sevilla auf dem Festland soll die Person der Hackergruppe geholfen haben, Ziele in Europa digital anzugreifen.

Nach Informationen des spanischen Verteidigungsministeriums handelt es sich bei NoName057(16) um eine lose Gruppe aus Freiwilligen. Die Gruppe soll sich zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine gegründet haben, um jene Länder anzugreifen, die das Land unterstützen, darunter auch Deutschland. Der Hackergruppe werden Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB nachgesagt.

Abonnieren, um zu lesen