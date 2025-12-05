Nach zwei Tagen intensiver Suche: Vermisster in Valldemossa tot aufgefunden

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Mallorca haben am Donnerstag (4.12.) in Valldemossa die Leiche eines 62-Jährigen entdeckt. Der Leichnam befand sich unterhalb des Aussichtspunkts Mirador de na Torta. Antonio Juan R. M. war seit Dienstagabend (2.12.) spurlos verschwunden.

Erste Suche durch Dunkelheit abgebrochen

Der 62-Jährige war am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit seinem weißen Toyota Yaris nach Valldemossa gefahren und hatte das Fahrzeug dort abgestellt. Er trug zu diesem Zeitpunkt ein graues Sweatshirt, eine Jogginghose und eine Kappe. Noch in derselben Nacht unternahmen Beamte eine erste, eher verhaltene Suchaktion. Diese musste jedoch wegen völliger Dunkelheit und fehlender Anhaltspunkte bald abgebrochen werden.

Am Mittwoch (3.12.) setzten die Einsatzkräfte ihre Suche mit neuer Energie fort. Die Ortspolizei von Valldemossa, Guardia Civil und Feuerwehr durchkämmten gemeinsam mit Anwohnern das Gebiet – jedoch ohne Erfolg.

Am frühen Donnerstagmorgen brachte schließlich der Einsatz des Feuerwehr-Hubschraubers die entscheidende Wende: Aus der Luft wurde unterhalb des Mirador de na Torta eine leblose Person entdeckt, deren Kleidung mit der des Vermissten übereinstimmte. Die Feuerwehrmänner informierten umgehend die Guardia Civil und benachrichtigten das zuständige Bereitschaftsgericht, das die Bergung der Leiche anordnete. /slr