Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Mehrere Tiere tot: Feuer-Drama in der Deutschen-Hochburg Llucmajor

Der Brand brach in der Nacht auf Samstag (6.12.) in einem Einfamilienhaus aus

Der Brand in dem Einfamilienhaus in Llucmajor richtete schwere Schäden an.

Der Brand in dem Einfamilienhaus in Llucmajor richtete schwere Schäden an. / Bombers de Mallorca

Marcos Ollés

Marcos Ollés

In der Nacht auf Samstag (6.12.) ist es in der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca zu einem schwerwiegenden Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, brach das Feuer im Erdgeschoss aus und griff von dort auf den Rest des Hauses über.

Bewohnerin verletzt

Die Bewohnerin des Hauses musste verletzt in ein Gesundheitszentrum gebracht werden. Ein Hund, eine Katze, ein Papagei und zwei weitere Vögel kamen in den Flammen ums Leben. Weitere Tiere, die sich in einem Außenbereich befanden, überlebten den Brand.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das Gebäude aufgrund der schweren Schäden versiegelt. Eine Untersuchung soll nun ergeben, inwieweit die Statik des Hauses beeinträchtigt ist. /pss

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Dubai, TV-Formate, Anzug-Kauf: Das sind die Winterpläne der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke
  2. Möchtegern-Hells-Angel prellt Prostituierte auf Mallorca und fordert Schutzgeld
  3. Cyberangriff auf Nahverkehrs-Website: Russen-Hacker nehmen Mallorca ins Visier
  4. Nach Sensation im Pokal: Atlético Baleares bekommt ein Superlos in der nächsten Runde
  5. Nach zwei Tagen intensiver Suche: Vermisster in Valldemossa tot aufgefunden
  6. Nach tödlichem Crash bei Alcúdia: Guardia Civil deckt dreiste Lüge der Unfallfahrerin auf
  7. Traumlage am Golfplatz: Garden Hotel Group übernimmt das Hotel Alcanada
  8. Hotel-Beben auf Mallorca: Summum und BQ Hotels schließen sich zusammen

Mehrere Tiere tot: Feuer-Drama in der Deutschen-Hochburg Llucmajor

Mehrere Tiere tot: Feuer-Drama in der Deutschen-Hochburg Llucmajor

Mercadona bricht mit Tradition auf Mallorca: Welche Läden an den Feiertagen am 6. und 8. Dezember geöffnet haben

Mercadona bricht mit Tradition auf Mallorca: Welche Läden an den Feiertagen am 6. und 8. Dezember geöffnet haben

Kommt der Herbst, kommt das Wrack: Das nächste Segelboot liegt vor dem Urlauberstrand Son Maties in Palmanova

Kommt der Herbst, kommt das Wrack: Das nächste Segelboot liegt vor dem Urlauberstrand Son Maties in Palmanova

Zapfsäulen-Krimi in Campos: Billigpreise, mysteriöse Unfälle und eine Tankstelle, die nicht öffnen darf

Zapfsäulen-Krimi in Campos: Billigpreise, mysteriöse Unfälle und eine Tankstelle, die nicht öffnen darf

Von Deutschland aus Gutes tun: Weihnachtswünsche für bedürftige Kinder auf Mallorca erfüllen

Von Deutschland aus Gutes tun: Weihnachtswünsche für bedürftige Kinder auf Mallorca erfüllen

Advent, Advent, die Sonne brennt: Mallorca gönnt sich bei 22 Grad Frühlingsgefühle im Dezember

Advent, Advent, die Sonne brennt: Mallorca gönnt sich bei 22 Grad Frühlingsgefühle im Dezember

Nullnummer im Abstiegskampf: Real Mallorca verpasst wichtige Punkte

Nullnummer im Abstiegskampf: Real Mallorca verpasst wichtige Punkte

Taxifahrer auf Mallorca verprügelt: Deutsche Polizisten kommen um Haft herum und sind weiter im Dienst

Taxifahrer auf Mallorca verprügelt: Deutsche Polizisten kommen um Haft herum und sind weiter im Dienst
Tracking Pixel Contents