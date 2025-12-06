Mehrere Tiere tot: Feuer-Drama in der Deutschen-Hochburg Llucmajor
Der Brand brach in der Nacht auf Samstag (6.12.) in einem Einfamilienhaus aus
In der Nacht auf Samstag (6.12.) ist es in der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca zu einem schwerwiegenden Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, brach das Feuer im Erdgeschoss aus und griff von dort auf den Rest des Hauses über.
Bewohnerin verletzt
Die Bewohnerin des Hauses musste verletzt in ein Gesundheitszentrum gebracht werden. Ein Hund, eine Katze, ein Papagei und zwei weitere Vögel kamen in den Flammen ums Leben. Weitere Tiere, die sich in einem Außenbereich befanden, überlebten den Brand.
Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das Gebäude aufgrund der schweren Schäden versiegelt. Eine Untersuchung soll nun ergeben, inwieweit die Statik des Hauses beeinträchtigt ist. /pss
