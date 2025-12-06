Advent, Advent, die Sonne brennt: Mallorca gönnt sich bei 22 Grad Frühlingsgefühle im Dezember
Sonne und bis zu 22 Grad: Mallorca erlebt ein fast frühlingshaftes Adventswochenende – ideal für Strandspaziergänge und Outdoor-Aktivitäten
Sonne satt und 20 Grad: Mallorca steht ein fast frühlingshaftes Adventswochenende bevor. Nach einem turbulenten Freitag (5.12.), an dem Windgeschwindigkeiten von bis zu 98 Km/h (Serra d'Alfàbia), 67 Km/h (Santa Maria) und 62 Km/h (Hafen von Palma) gemessen wurden, beruhigt sich die Lage wieder.
Am frühen Nachmittag dürfte die 20-Grad-Marke in den meisten Teilen der Insel geknackt worden sein. Lediglich in Sóller und Andratx sieht der spanische Wetterdienst etwas niedrigere Höchsttemperaturen vorher. Bei Werten um die 18 Grad ist die Gefahr zu erfrieren doch eher gering. Der Wind weht leicht bis mäßig aus westlicher Richtung.
So wird das Wetter am Sonntag
In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad in der Inselmitte und 10 Grad an den Küsten herunter. Am frühen Sonntagmorgen kann es vereinzelt zu Nebelfeldern kommen, die sich aber im Laufe des Vormittags auflösen. Danach steht ein weitgehend wolkenfreier Tag bevor.
Die Temperaturen legen im Vergleich zum Vortag noch einmal nach und erreichen am frühen Nachmittag die 22 Grad im Norden der Insel und ein bis zwei Grad weniger in den übrigen Gegenden. Der Wind weht erneut leicht bis mäßig aus westlicher Richtung. Perfekt also für einen Spaziergang am Strand. Wer einen Sprung ins Wasser wagen möchte: Die Meerestemperaturen betragen zwischen 16 und 17 Grad.
Entspannter Start in die neue Woche
Und auch zum Start der neuen Woche ist kein meteorologisches Ungemach in Sicht. Die Werte in der Nacht auf Montag entsprechen in etwa denen in der Nacht zuvor. Es steht ein wolkenfreier Tag bevor. Die Temperaturen gehen wieder ein wenig herunter und knabbern an der 20-Grad-Marke. Der Wind weht leicht aus südwestlicher Richtung.
Der Dienstag startet zwar mit dichten Wolken am Himmel, diese bringen nach aktuellem Stand aber keinen Regen mit sich. Im Laufe des Tages verziehen sie sich. Der Nachmittag dürfte bei Höchstwerten zwischen 17 Grad in Sóller und 20 Grad in Pollença sonnig werden.
