Kriminelle am Ballermann: Auch im Winter wird der Nationalpolizei an der Playa de Palma nicht langweilig

Auch in der Nebensaison hat die Nationalpolizei an der Playa de Palma einiges zu tun. Wie die Polizei am Samstag (6.12.) in zwei Pressemitteilungen bekanntgab, wurden vier Personen wegen verschiedener Delikte festgenommen.

Bei zwei der Festgenommenen handelt es sich um die Betreiber eines Cannabis-Clubs in der Urlauberhochburg. Sie sollen den Verein für den illegalen Drogenhandel missbraucht haben. Die Ermittlungen begannen, nachdem anonyme Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren. Schnell stellten die Beamten fest, dass in dem Lokal an der Playa de Palma Haschisch, Marihuana und andere Cannabis-Produkte verkauft wurden. Daraufhin beantragten sie einen Durchsuchungsbeschluss, der am vergangenen Mittwoch (3.12.) vollstreckt wurde.

In dem Lokal wurden mehr als ein halbes Kilo Marihuana, über 100 Gramm Haschisch, rund 50 Joints, cannabisbasierte Produkte sowie Bargeld in verschiedenen Scheinen beschlagnahmt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das zuständige Gericht ordnete die endgültige Schließung des Lokals an.

Apotheken-Diebe erwischt

Zudem nahm die Polizei zwei Männer fest, die mehrfach in Supermärkten und Apotheken an der Playa de Palma geklaut haben sollen. Die Ermittlungen in dem Fall begannen im November, nachdem mehrere Anzeigen wegen Diebstahls eingegangen waren. In den Apotheken entwendeten die unter anderem Hygieneartikel und Parfüms. Der Gesamtwert der Beute soll sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Zudem zeigten sich die beiden Männer aggressiv. Bei einem Diebstahl bemerkten sie einen Kunden, der sie beobachtete. Einer der Täter fuhr daraufhin mit dem Finger über den Hals, um den Mann zu warnen: Er solle auf keinen Fall die Angestellten alarmieren. Anschließend verließen die Täter das Geschäft mit der Beute. Der Polizei gelang es, die beiden Männer zu identifizieren und festzunehmen.