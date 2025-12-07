Der dümmste Dieb der Playa de Palma: Junger Mann schläft im geklauten Auto vor der Polizeiwache ein
An der Playa de Palma wurde ein junger Mann festgenommen, nachdem er in einem gestohlenen Wagen vor der Polizei schlief
Die Ortspolizei hat an der Playa de Palma einen 18-Jährigen festgenommen, der ein Auto gestohlen und sich darin vor einer Polizeiwache zum Schlafen gelegt hatte. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. November, wurde aber erst jetzt bekannt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, bemerkten Beamte zu Beginn ihrer Schicht am Morgen einen Mann, der vor der Dienststelle in einem falsch geparkten Auto schlief.
Was der Mann den Beamten erzählte
Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet worden war. Sie weckten den Mann und stellten seine Personalie fest. Der junge Mann gab an, er habe das Auto offen vorgefunden. Mehrere Hinweise – der warme Motor, der Autoschlüssel im Zündschloss – sowie die Tatsache, dass der Wagen kurz zuvor noch nicht an dieser Stelle gestanden hatte, deuteten jedoch darauf hin, dass er ihn gefahren hatte. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Der junge Mann wurde schließlich festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm einen Schraubenzieher, einen Gummihandschuh und eine Maske.
Schäden in der Zelle angerichtet
In der Wache wurde es dann noch einmal brenzlig. Der junge Mann schlug gegen die Tür seiner Zelle und richtete Schäden an, weshalb ihm zusätzlich ein Vergehen wegen Sachbeschädigung zur Last gelegt wird. Das Auto wurde auf den städtischen Abschlepphof gebracht, der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt. /pss
