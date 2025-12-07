Wetter auf Mallorca: Die neue Woche beginnt mit einer Nebelwarnung

Es geht weiter: Nachdem Palma am Sonntagvormittag (7.12.) in eine dichte Nebeldecke gehüllt war, hat der spanische Wetterdienst Aemet auch zum Wochenstart eine Wetterwarnung herausgegeben. Zwischen 0 Uhr und 9 Uhr gilt am Montag im Süden und in der Inselmitte Warnstufe Gelb wegen Nebel. Die Sicht liegt bei rund 400 Metern.

Bis zum Mittag sollte dann aber die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen knabbern am frühen Nachmittag an der 20-Grad-Marke. Der Wind weht leicht aus westlicher bis südwestlicher Richtung. In der Nacht gehen die Werte auf bis zu 7 Grad in der Inselmitte herunter. An den Küsten könnte es bei zweistelligen Werten bleiben.

So wird das Wetter am Dienstag

Auch für Dienstag kündigt Aemet in den Morgenstunden Nebelfelder an. Eine entsprechende Warnung ist aber noch nicht herausgegeben worden. Im Süden beginnt der Tag zudem mit Wolken, die sich aber nach und nach verziehen. Bei sonnigem Wetter liegen die Temperaturen in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Der Wind weht leicht bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Am Mittwoch wiederholt sich das Spiel. Nebelfelder und Wolken am Morgen, im Laufe des Tages kommt die Sonne heraus. Die Höchsttemperaturen liegen am frühen Nachmittag erneut bei angenehmen 20 Grad. Der Wind weht weiterhin leicht bis mäßig, dreht aber von Südwesten in Richtung Süden ab.

Immer wieder Nebel

Und so geht es auch in den darauffolgenden Tagen weiter. Die Temperaturen halten sich in etwa auf dem Niveau des Wochenanfangs. Immer wieder ist auch mit Nebel zu rechnen. Niederschläge sind höchstens am Samstag in Sicht, allerdings ist es noch zu früh, um dies mit Genauigkeit vorherzusagen.

Entschuldigung, ist hier das Meer? So dicht war der Nebel am Stadtstrand von Palma / PSS

Übrigens: Wer bei dem schönen Sonnenschein in die Versuchung kommt, ein vorweihnachtliches Bad im Meer zu nehmen, kann sich an der Playa de Palma auf Wassertemperaturen von 18 Grad einstellen. In Port de Sóller ist es ein bis zwei Grad kälter.