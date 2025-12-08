Brite soll 19.000-Euro-Hotelrechnung auf Mallorca geprellt haben – Festnahme in Palma

Die spanische Nationalpolizei hat in Palma einen Briten festgenommen, der in einem Hotel auf Mallorca eine 19.000-Euro-Hotelrechnung geprellt haben soll. Der Mann war laut einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag (8.12.) mehr als einen Monat in einem Hotel in der Gemeinde Calvià untergebracht gewesen. Er verließ das Haus , ohne die dort angefallene Rechnung zu begleichen.

Offenbar kam der Brite dabei auf den Geschmack, denn er versuchte, am Mittwoch (3.12.) in einem anderen Hotel derselben Kette in der Innenstadt von Palma einzuchecken. Ein Hinweis im Computersystem machte die dortigen Rezeptionisten jedoch darauf aufmerksam, dass in Calvià noch eine offene Rechnung bestand. Sie alarmierten über die Notrufnummer 091 die Polizei.

Der Mann wartete im Eingangsbereich des Hotels

Die Polizisten trafen den Verdächtigen kurz darauf im Eingangsbereich des Hotels an. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, nahmen die Beamten den Briten noch vor Ort wegen des Verdachts des Betrugs in Polizeigewahrsam. /ck