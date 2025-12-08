Dichter Nebel sorgt für Verspätungen am Flughafen Palma

Dichter Nebel hat am Montagmorgen (8.12.) zu erheblichen Verzögerungen am Flughafen Palma geführt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Europa Press waren bis 10 Uhr etwa ein Dutzend Flüge betroffen – sowohl bei den Abflügen als auch bei den Ankünften kam es zu Verspätungen.

Vor allem im Inneren und Süden Mallorcas war der Nebel besonders dicht. Die Fluggesellschaften mussten ihren Betrieb an die schlechte Sicht anpassen, die phasenweise auch das übliche Manövrieren der Flugzeuge erschwerte.

So schlecht war die Sicht am Montagmorgen am Flughafen Palma. / @CONTROLADORESAEREOS

Flugbetrieb größtenteils normalisiert

Der spanische Wetterdienst Aemet hatte bis 10.59 Uhr eine Warnung für dichten Nebel aufrechterhalten. Die Sichtweite betrug stellenweise nur 400 Meter, was den Luftverkehr in den frühen Morgenstunden deutlich beeinträchtigte. Im Laufe des Vormittags besserte sich die Wetterlage allmählich, sodass sich der Flugbetrieb größtenteils wieder normalisieren konnte.