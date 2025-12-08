Paragleiter stürzt am Mirador de sa Torre auf Mallorca – Hubschrauber rettet Verletzten

Bei einem Paragleitunfall an der Küste von Llucmajor hat sich am Sonntagnachmittag (7.12.) ein junger Mann verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Verunglückten mithilfe eines Hubschraubers und lieferten ihn anschließend in das Universitätskrankenhaus Son Espases ein. Die Steilküste bei Llucmajor ist ein bei Gleitschirm-Fliegern beliebtes Revier auf Mallorca.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Absturz gegen 16 Uhr in einer besonders schwer zugänglichen Zone nahe dem Aussichtspunkt Mirador de Sa Torre. Mehrere Anrufer hatten den Paragleitunfall gemeldet, woraufhin Feuerwehreinheiten aus dem Stützpunkt Llucmajor ausrückten.

Da sich der junge Mann in unwegsamem Terrain befand, setzten die Einsatzkräfte auch den für Bergungsaktionen genutzten Feuerwehr-Hubschrauber „Milana“ ein. Die Spezialisten stellten bei dem Mann mehrere, zunächst nicht weiter spezifizierte Verletzungen fest und lagerten ihn auf eine Trage.

Der Verletzte kam anschließend ins Krankenhaus Son Espases, wo weitere Untersuchungen das genaue Ausmaß seiner Verletzungen klären sollten./ck