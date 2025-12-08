Paragleiter stürzt am Mirador de sa Torre auf Mallorca – Hubschrauber rettet Verletzten
Der Unfall ereignete sich in einem schwer zugänglichen Küstenabschnitt
Bei einem Paragleitunfall an der Küste von Llucmajor hat sich am Sonntagnachmittag (7.12.) ein junger Mann verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Verunglückten mithilfe eines Hubschraubers und lieferten ihn anschließend in das Universitätskrankenhaus Son Espases ein. Die Steilküste bei Llucmajor ist ein bei Gleitschirm-Fliegern beliebtes Revier auf Mallorca.
Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Absturz gegen 16 Uhr in einer besonders schwer zugänglichen Zone nahe dem Aussichtspunkt Mirador de Sa Torre. Mehrere Anrufer hatten den Paragleitunfall gemeldet, woraufhin Feuerwehreinheiten aus dem Stützpunkt Llucmajor ausrückten.
Da sich der junge Mann in unwegsamem Terrain befand, setzten die Einsatzkräfte auch den für Bergungsaktionen genutzten Feuerwehr-Hubschrauber „Milana“ ein. Die Spezialisten stellten bei dem Mann mehrere, zunächst nicht weiter spezifizierte Verletzungen fest und lagerten ihn auf eine Trage.
Der Verletzte kam anschließend ins Krankenhaus Son Espases, wo weitere Untersuchungen das genaue Ausmaß seiner Verletzungen klären sollten./ck
- Brenzlige Eurowings-Landung: Das sind die ersten Erkenntnisse zum Mallorca-Flug nach Paderborn
- Remote, reich und ready to relax: Die neue Generation deutscher Auswanderer auf Mallorca
- Kriminelle am Ballermann: Auch im Winter wird der Nationalpolizei an der Playa de Palma nicht langweilig
- Mallorcas 'Tourismus-Orakel' Josep Aloy: 'Ich mache mir Sorgen – wir stehen am Ende eines Zyklus
- Peggy Jerofke im 'Playboy'? Das sagt die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin dazu
- „Niemand ist zufällig im Pflegepersonal“ – Esther Schweins über gute Pflege und große Ängste
- Mehrere Tiere tot: Feuer-Drama in der Deutschen-Hochburg Llucmajor
- Zapfsäulen-Krimi in Campos: Billigpreise, mysteriöse Unfälle und eine Tankstelle, die nicht öffnen darf