Mallorca-Wetter: So wird das Wetter an Weihnachten und Silvester 2025

Anlässlich der Langzeitprognose für den Winter hat der spanische Wetterdienst Aemet bereits einen ersten Blick auf das Wetter zu Weihnachten auf Mallorca geworfen. "Wir gehen davon aus, dass die Temperaturen etwas höher als gewöhnlich sind", sagte Aemet-Balearen-Chefin Maria José Guerrero bei einer Pressekonferenz am Dienstag (9.12.). "Regen ist auch möglich. Wobei wir noch zu wenige Daten für eine verlässliche Vorhersage haben."

Derzeit beschert ein Hochdruckgebiet der Insel sonniges Wetter, das mehr an Frühling als an Vorweihnachtszeit erinnert. In dieser Arbeitswoche ist nicht mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen um die 20-Grad-Marke. In der Mitte Mallorcas kann es am Morgen und Vormittag weiter zu dichten Nebelschwaden kommen. Nachts sinken die Temperaturen zwar in den einstelligen Bereich, nähern sich aber nicht dem Gefrierpunkt.

Wetterumschwung in Sicht

"Am Samstag kreist ein Tiefdruckgebiet über Afrika, das am Sonntag und Montag nach Mallorca ziehen wird", so Guerrero. In der neuen Woche schlägt das Wetter daher um. Regen ist möglich. Da die Luftmassen in der Sahara Staubkörner aufsammeln und auf die Insel bringen, regnet es diese herab. Schlammregen nennt man das hier.

Das wechselhafte Wetter zieht sich dann bis in die Weihnachtswoche. Ob es genau an den Feiertagen regnet, ist noch nicht zu sagen. "Wenn wir von etwas wärmer sprechen, reden wir von Tagestemperaturen um die 16 bis 17 Grad", sagt Guerrero. "Nachts 7 bis 8 Grad." In Sachen Niederschlag sind 28 Liter pro Quadratmeter rund um die Feiertage normal. Normal bezieht sich auf den Vergleichszeitraum der vergangenen 30 Jahre. Wobei immer nur in Zehnerblöcken gerechnet wird. Sprich, derzeit geht der Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020. Ab dem Jahr 2030 schiebt es dann einen Zehnerblock weiter.

Zu Silvester soll es etwas kühler werden. Auch am letzten Tag des Jahres ist laut der Aemet-Chefin Regen möglich.