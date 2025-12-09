Winter 2025/26: Temperaturen auf Mallorca über dem Durchschnitt erwartet

Gefühlt leitet der spanische Wetterdienst Aemet auf Mallorca jede Langzeitprognose mit den gleichen Worten ein: Die anstehende Jahreszeit werde wärmer als normal, die Regenmenge halte sich im gewöhnlichen Rahmen. So auch die Vorhersage für den anstehenden Winter. Aemet-Balearen-Chefin Maria José Guerrero ist das Muster aufgefallen. "Wenn wir den Blick zurück werfen, lagen wir aber eigentlich immer mit unserer Prognose richtig", sagte sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag (9.12.).

Die aktuelle Langzeitprognose von Aemet deutet darauf hin, dass der Winter auf Mallorca zu 70 Prozent wärmer, zu 20 Prozent normal und zu 10 Prozent kälter als der Vergleichszeitraum (1991 bis 2020) wird. "Es wird natürlich auch kalte Tage geben, die Durchschnittstemperatur wird wahrscheinlich aber höher sein", so Guerrero. Offiziell beginnt die Jahreszeit am 21. Dezember um 16.03 Uhr. "Die genaue Uhrzeit hat astronomische Gründe und hängt von der Konstellation der Sterne ab."

Der Winter dauert knapp 89 Tage bis zum 20. März. Im Vergleichszeitraum lag die Durchschnittstemperatur bei 11 Grad. Diesmal soll es etwas mehr werden. Im Winter regnet es meist 136 Liter pro Quadratmeter auf den Balearen (142 Liter auf Mallorca). Die Regenmenge nimmt von Januar (56 Liter) über Februar (46 Liter) bis März (34 Liter) ab. "Heftige Regenschauer erwarten wir nicht", sagte Guerrero. Besonders in der Tramuntana könne es schneien. Aemet gab bereits eine Prognose für Weihnachten ab.

So war der Herbst auf Mallorca

Auch der Herbst auf der Insel war wärmer als normal mit einer gewöhnlichen Regenmenge. Wobei das Wetter einer Achterbahnfahrt glich. Einerseits stiegen die Nächte mit Frost, andererseits gab es nie zuvor so hohe Mindesttemperaturen. An der Wetterstation Porto Pi in Palma wurden 29 Tropennächte gemessen. Während es auf Ibiza und Formentera zwei heftige Regenschauer gab, war die Niederschlagsmenge auf Mallorca nicht so hoch. 201 Liter pro Quadratmeter sind 15 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Wobei es am 6. November einen Rekord gab: die höchste Regenmenge binnen zehn Minuten an mehreren Wetterstationen. Einmal schneite es bislang.

Und was war eigentlich mit den angekündigten Monsterwellen? "Wir verfügen über keine eigenen Bojen, die wir zum Messen benutzen können. Wir können auf staatliche zurückgreifen", sagte Guerrero. Rund um Mallorca gibt es da nur eine in der Meerenge zu Dragonera. "Ansonsten können wir die Höhe der Wellen nur schätzen."

Zuletzt gab die Aemet-Chefin noch ein Fazit zum Jahr 2025 ab. "Mit 18,4 Grad war es auf den Balearen 1,1 Grad wärmer als der Durchschnitt im Vergleichszeitraum", so Guerrero. Mit 417 Litern pro Quadratmeter war es ein trockenes Jahr auf Mallorca.