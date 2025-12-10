246 Migranten erreichen innerhalb eines Tages Mallorca und die Nachbarinseln
Insgesamt haben in diesem Jahr mehr als 7.000 Menschen die gefährliche Überfahrt geschafft
Die Zahl der Menschen, die die gefährliche Überfahrt von Algerien nach Mallorca und die Nachbarinsel wagen, steigt weiterhin ungebremst. Zwischen der Nacht auf Dienstag und dem frühen Mittwochmorgen (10.12.) sind insgesamt 246 Personen auf 14 Booten angekommen. Bei den Ankömmlingen handelt es sich sowohl um Menschen aus Nordafrika als auch um Personen aus Ländern südlich der Sahara.
Zwei Boote auf Mallorca
Die meisten Boote kamen auf dem Archipel Cabrera (6 Boote) und der südlichsten Nachbarinsel Formentera (5 Boote) an. Auf Mallorca kamen zwei Boote an. Am Dienstagmorgen wurden gegen 7.40 Uhr 31 Menschen in Sa Ràpita aufgegriffen. In der Nacht auf Mittwoch erreichten 29 Personen einen nicht näher definierten Ort an der Südostküste Mallorcas. Ein weiteres Boot wurde auf Ibiza aufgegriffen.
Insgesamt haben in diesem Jahr über 7.000 die Menschen die gefährliche Überfahrt gemeistert. Unzählige andere haben es nicht geschafft.
- Was Forscher zu den tödlichen Wellen auf Teneriffa sagen
- Angeklagt und abgetaucht: Deutsche Immobilienmaklerin soll Käufer auf Mallorca betrogen haben
- Mallorca-Wetter: So wird das Wetter an Weihnachten und Silvester 2025
- Goodbye Deutschland'-Auswanderin Jenny 'Delüx' legt eine Pause ein
- Schon wieder: Drei Tote durch Riesenwelle auf Teneriffa
- Brenzlige Eurowings-Landung: Das sind die ersten Erkenntnisse zum Mallorca-Flug nach Paderborn
- Diese neun Dinge haben die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Caro und Andreas Robens auf Mallorca überrascht oder geschockt
- Grünkohl wie bei Omi': Diese deutschen Restaurants auf Mallorca lieben die MZ-Leser