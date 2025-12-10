246 Migranten erreichen innerhalb eines Tages Mallorca und die Nachbarinseln

Die Zahl der Menschen, die die gefährliche Überfahrt von Algerien nach Mallorca und die Nachbarinsel wagen, steigt weiterhin ungebremst. Zwischen der Nacht auf Dienstag und dem frühen Mittwochmorgen (10.12.) sind insgesamt 246 Personen auf 14 Booten angekommen. Bei den Ankömmlingen handelt es sich sowohl um Menschen aus Nordafrika als auch um Personen aus Ländern südlich der Sahara.

Zwei Boote auf Mallorca

Die meisten Boote kamen auf dem Archipel Cabrera (6 Boote) und der südlichsten Nachbarinsel Formentera (5 Boote) an. Auf Mallorca kamen zwei Boote an. Am Dienstagmorgen wurden gegen 7.40 Uhr 31 Menschen in Sa Ràpita aufgegriffen. In der Nacht auf Mittwoch erreichten 29 Personen einen nicht näher definierten Ort an der Südostküste Mallorcas. Ein weiteres Boot wurde auf Ibiza aufgegriffen.

Insgesamt haben in diesem Jahr über 7.000 die Menschen die gefährliche Überfahrt gemeistert. Unzählige andere haben es nicht geschafft.