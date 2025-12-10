Schock in Palma: Mittelalterlicher Turm am Es Baluard teilweise eingestürzt

Der mittelalterliche Turm am Baluard de Sant Pere in Palma ist teilweise eingestürzt. Die beschädigte Stelle befindet am Ausgang des Museums Es Baluard Richtung Lonja-Viertel, zwischen dem Carrer de la Pólvora und dem Carrer de Sant Pere. Nach Angaben des Denkmalschutzverbands Arca handelt es sich um einen „sehr gravierenden“ Schaden. Der Einsturz reiche deutlich tiefer, als es auf den ersten Blick wirke, teilte der Verband in einer Pressemitteilung am Mittwoch (10.12.) mit.

Arca zeigt sich „empört“ über den Vorfall. Seit Jahren fordere man beim Inselrat und der Stadt Palma die dringend notwendige Restaurierung dieser historischen Struktur, habe jedoch lediglich „leere Versprechen, dass das Projekt angeblich in Ausarbeitung sei“ erhalten. Das angekündigte Restaurierungsprojekt werde seit mindestens acht Jahren angeküdigt, ohne umgesetzt zu werden. Der Denkmalschutzverband warnt, dass die ausbleibende Pflege des Kulturerbes „sehr negative Folgen“ habe.

Arca fordert Sofortmaßnahmen

Der Verband weist darauf hin, dass es sich nicht um einen oberflächlichen Schaden handelt, sondern um den Einsturz eines größeren Mauerstücks aus Stampflehm, das mit Mörtel bedeckt war. Nach seiner Auffassung müsse umgehend ein Restaurierungsfachmann eingreifen, damit das Bauwerk stabilisiert und der weitere Einsturz gestoppt werden kann.

Der Turm ist als Kulturgut von besonderem kulturellem Interesse eingestuft und gehört damit zu den denkmalgeschützten Kulturgütern der höchster Kategorie. Aus Sicht des Verbandes müssten die Restaurierungsarbeiten so schnell wie möglich beginnen. Arca fordert in seinem Schreiben auch, die herabgefallenen Materialien archäologisch zu untersuchen. "Dieses Kulturerbe verdient nicht diese Nachlässigkeit– erst recht nicht, da es sich um einen der wenigen sichtbaren Überreste der islamischen Epoche handelt und zudem öffentliches Eigentum ist", schreibt die Organisation.

Der Turm stammt aus dem 14. Jahrhundert und steht auf den Fundamenten einer früheren islamischen Konstruktion, die später in das Verteidigungssystem des Baluard de Sant Pere integriert wurde.