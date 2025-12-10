Lions Club Palma sammelt bei Benefiz-Gala 16.000 Euro für Hilfsprojekt "Comida para todos"

Es ist schon seit Jahren ein fester Termin im vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender der Insel: Der Lions Club Palma hat am Freitag (5.12.) Freunde und Unterstützer wieder zu seiner alljährlichen Charity-Gala für sein Hilfsprojekt „Comida para todos“ eingeladen. Dieses Jahr war das Motto „Maskenzauber“. Rund 120 Gäste – viele von ihnen maskiert und elegant gekleidet – kamen im Yara Portals in Puerto Portals zusammen. In stilvollem Ambiente stießen sie auf das 15. Jubiläum des Projektes an. Lions-Club Präsidentin Sandra Aertken begrüßte die Gäste und würdigte in ihrer Ansprache das langjährige soziale Engagement des Clubs: „Seit 15 Jahren liefern wir Woche für Woche Lebensmittel an Familien auf Mallorca – mit Herz, Verlässlichkeit und ganz viel Teamgeist.“

Mit dem Hilfsprojekt wird auf Mallorca die tägliche Verteilung von Lebensmitteln, hauptsächlich Obst und Gemüse, aber auch etwa Hygieneartikeln an bedürftige Menschen, darunter viele Kinder, gewährleistet. Der Lions Club Palma kooperiert dafür mit Tafeln und Hilfsprojekten der Insel. Zwei Kühl-Transporter fahren täglich 25 Lidl-Filialen auf der Insel an, holen nicht mehr verkaufbare, aber einwandfreie Lebensmittel ab.

16.000 Euro gesammelt

Finanziert wird die Initiative ausschließlich über Spenden. Dank des Einsatzes zahlreicher Unterstützer kamen durch die Eintrittsgelder, den Tombola-Losverkauf sowie eine von Lutz Minkner organisierte Kunstversteigerung bei der Benefiz-Veranstaltung knapp 16.000 Euro zusammen.

Highlight des Abends war eine Kunstversteigerung. / Tomàs Moyà

Nach dem offiziellen Teil der Gala wurde noch ausgelassen gefeiert und getanzt. Als kleines Dankeschön erhielten die Gäste zum Abschluss liebevoll gepackte Geschenkboxen, gesponsert von der Firma Rosen Hirsch, überreicht von freiwilligen Helfern des Clubs.

Die Mallorca Zeitung hatte den Lions Club Palma Ende September 2024 mit ihrem Preis für soziales Engagement 2024 ausgezeichnet.

Die MZ-Preisträger 2024: Dagmar Daum de Waard (Lions Club Palma), Rainer Oberguggenberger (Son Espases), Corinna Graf (Puerto Portals). / Privat, B.Ramon, Arzayus

Informationen zu "Comida para todos" finden sich auf der Website. Wer für das Projekt spenden möchte, kann dies anhand folgender Daten tun:

Spenden durch Banküberweisung oder PayPal Lions Club Palma de Mallorca Comida para todos IBAN: ES62 2100 4379 6302 0005 0026 Bank: La Caixa

/sw